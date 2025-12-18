Nuevamente un ciclista colombiano sufre un percance, mientras entrenaba por las vías del país, después de que se informara que Germán Darío Gómez, integrante del Team Polti VisitMalta, escuadra de categoría UCI ProTeam, fuera víctima de un accidente.

El Team Polti VisitMalta explicó que Gómez sufrió un accidente durante una de sus jornadas de entrenamiento por las carreteras de Santa Rosa de Viterbo, municipio en el que tiene su vivienda.

El hecho se habría registrado el pasado viernes 5 de diciembre y le generó al pedalista de 24 años una fractura en la clavícula izquierda y en el primer metacarpiano de la mano izquierda.

Ante esta situación, Germán Darío Gómez no se pudo sumar al campamento de pretemporada que está llevando el Team Polti VisitMalta en el hotel BCL Pódium de La Nucía.

Se espera que el colombiano sea evaluado en los próximos días para determinar el plan de trabajo de cara a los compromisos de la temporada 2026.

"Con la tristeza de no poder estar junto a sus compañeros en España, pero plenamente motivado para recuperarse y volver a pedalear en cuanto las condiciones lo permitan, Germán quiso lanzar un mensaje a los conductores: 'Presten la máxima atención. No son los únicos en la carrera: ¡sobre las bicicletas, pedaleamos personas!'", detalló el Team Polti VisitMalta.

Germán Darío Gómez en el 2025 con el Team Polti VisitMalta

En la temporada 2025, Germán Darío Gómez cumplió con un destacado desempeño con el uniforme del Team Polti VisitMalta.

Gómez fue 12 en los campeonatos nacionales de ruta, además de ubicó sexto en la general del Tour de Turquía, también fue 12 en el Tour de Estambul y 13 en el Tour de Langkawi.