Ciclista con pasado en Movistar sufrió trauma craneal y está hospitalizado

Una lamentable noticia se dio a conocer recientemente sobre un pedalista bien recordado en el Movistar Team, se trata del costarricense Andrey Amador, quien defendió los colores del equipo ‘telefónico’ por alrededor de 8 años entre 2011 y 2019.

El actual seleccionador nacional de Costa Rica, que por lo general se desempeñaba como gregario en las carreras WorldTour, fue trasladado de urgencias a un hospital de la capital (San José) tras sufrir una dura caída en su bicicleta mientras lideraba un recorrido a alta velocidad.

Trauma craneoencefálico: así fue la caída de Andrey Amador

El pedalista de 39 años, quien fue el primer ciclista costarricense y de Centroamérica que gana una etapa en una de las Grandes Vueltas del ciclismo (etapa 14 del Giro de Italia 2012), presentó un error humano y soltó una de sus manos del manillar provocando su caída, así lo confirmó uno de los compañeros con los que iba entrenando.

“Íbamos entrenando y, de repente, se fue de cabeza, se le resbaló la mano del manillar, hacía mucho calor y, posiblemente por el sudor se le escurrió la mano. Perdió el conocimiento, por momentos parecía recuperarse e intentaba hablar, pero no se le entendía bien”, explicó a CR Ciclismo Gabriel Rojas, corredor de la selección de Costa Rica.

“Tenía mucho dolor en las costillas, no podía respirar bien y también se mordió la lengua, algo habitual en una caída tan dura... Le inmovilizaron la mano con la que golpeó y se cortó bastante un dedo. Uno nunca espera una caída, y menos de Andrey, que es tan profesional”, añadió Rojas.

¿Cómo está Andrey Amador?

Luego de la caída que se dio a una velocidad cercana a los 50 kilómetros por hora, el pedalista fue atendido rápidamente por el equipo médico para luego ser trasladado en Quepos, sin embargo, los recursos allí no permitían valorar bien el traumatismo craneal que había sufrido y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital en San José.

“Está ingresado en condición delicada; se encuentra estable”, afirmó Donald Corella Elizondo, jefe de Urgencias del hospital. “Actualmente recibe toda la atención integral y las valoraciones constantes que requiere por parte del equipo multidisciplinario de emergencias”.

“Por su estado, probablemente continuará hospitalizado algunos días para seguir con el plan de intervención”, añadió el personal médico, confirmando que Amador deberá permanecer bajo estricta observación.