Vingegaard cambia su calendario y confirmó nuevo objetivo para el 2026

El ciclista danés Jonas Vingegaard está listo para debutar oficialmente en la temporada 2026, después de que el Team Visma Lease a Bike anunciara que el doble campeón del Tour de Francia tomará la partida de la París Niza, que se disputará entre el 8 hasta el 15 de marzo.

La participación de Vingegaard se confirmó, después de que se recuperara de una caída sufrida el pasado 26 de enero, mientras cumplía con una jornada de entrenamiento en Málaga, España.

El incidente y un posterior problema de salud le impidieron al danés integrar la nómina del Visma Lease a Bike en el UAE Tour.

"Jonas Vingegaard tomará la salida en la París-Niza en marzo. Tras tener que cancelar su participación en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos debido a un accidente y una enfermedad, el doble ganador del Tour de Francia cambió rápidamente su enfoque".

Vingegaard volverá a la París Niza, carrera en la que ya ocupó el tercer lugar del podio en el 2023, mientras que en la edición de 2025 se vio obligado a abanar la prueba.

“Estoy emocionado de volver a estar en la salida de la París-Niza. Es una carrera prestigiosa con mucha historia. Como equipo, tenemos un título que defender aquí. Tras sufrir una caída y enfermarme, me tomé el tiempo necesario para recuperarme. Ahora me siento listo para volver a competir y tengo muchas ganas después de un largo invierno de entrenamiento”, dijo el danés.

Después de la País Niza, se espera que Jonas Vingegaard tome la partida de la Vuelta a Catalunya, que se desarrollará entre el 23 hasta el 29 de marzo.

Posteriormente, el danés afrontará el primer gran desafío del año, el Giro de Italia, carrera en la que debutará con el objetivo de conseguir el título y completar la tiple corona.

Calendario de Jonas Vingegaard

París Niza (8-15 de marzo)

Vuelta a Catalunya (23 al 29 de marzo)

Giro de Italia (8 al 31 de mayo)

Tour de Francia (4 al 26 de julio)