Nairo señalado: Movistar Team recibió duro golpe tras el UAE Tour

Ha concluido una nueva edición del UAE Tour, competencia que finalizó este domingo 22 de febrero con el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) llevándose el título, una prueba WorldTour que dejó al Movistar Team de Nairo Quintana con grandes preocupaciones.

El equipo español, que tenía en sus planes tener a Enric Mas en esta carrera, no pudo contar con el ciclista balear por una caída que sufrió en un entrenamiento, por eso, decidió tener a Pablo Castrillo y Nairo Quintana como líderes en esta competencia, pedalistas que poco pudieron cumplir con las expectativas.

Flojo rendimiento del Movistar en el UAE Tour

Este 2026 empieza el trienio y se deben empezar a sumar puntos UCI para que los equipos retengan la licencia WorldTour y eviten el descenso al final de la temporada 2028, un objetivo que el Movistar Team tiene muy presente, especialmente porque la competencia está difícil y en los últimos años ha sido superado por varios equipos, tales como el UAE, el Team Visma, el Red Bull – BORA – Hansgrohe y el INEOS Grenadiers.

Pues bien, aunque en España saben que Nairo Quintana no volverá a ser el mismo de antes, se esperaba que el pedalista colombiano peleara mejores posiciones en la clasificación general del UAE Tour, más cuando venía de hacer un gran Tour de Omán, donde acabó 7º en la general tras hacerlo muy bien en los dos días de montaña (11º en Eastern Mountain y 6º en Green Mountain rozando incluso la victoria).

Los puntos UCI que ganó el Movistar Team en el UAE Tour 2026

El mejor del equipo en la clasificación general fue Pablo Castrillo ubicado en la casilla 23, el segundo fue Pavel Novak en la casilla 29, mientras que Nairo Quintana quedó 34 a 7:42 segundos del ganador, teniendo en cuenta que en las etapas de montaña cruzó la meta en el puesto 41 y 28 de dichas pruebas.

Teniendo en cuenta que una carrera WorldTour reparte muchos puntos UCI, la actuación del Movistar fue muy pobre, sin victorias de etapa y ganando solo 50 puntos en el UAE Tour gracias a los 20 de Castrillo, 20 de Pavel Novak y 10 de Quintana en la clasificación general.

