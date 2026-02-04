Cierres viales en Zipaquirá por el Campeonato Nacional de Ruta 2026

Zipaquirá vivirá una jornada especial este jueves 5 de febrero con motivo del Campeonato Nacional de Ruta 2026, evento que reunirá a destacados ciclistas del país y que implicará cierres viales temporales en distintos puntos del municipio.

Las autoridades locales confirmaron que las restricciones se aplicarán entre las 11:00 a.m. y las 12:45 p.m., con el objetivo de garantizar la seguridad de los deportistas y el correcto desarrollo de la competencia.

Lea también Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026: recorrido y altimetría de las pruebas contrarreloj

De acuerdo con la información oficial, los tramos que presentarán afectación incluyen el sector de Zipaquirá – Glorieta Calle 4, la variante El Tunal, el sector de Petromil, el cruce de Nemocón y la Calle 8 PRS, esta última correspondiente a un segundo aviso en la zona de San Gabriel. Durante el horario establecido no se permitirá el tránsito vehicular en estos puntos.

El Campeonato Nacional de Ruta representa un evento de gran importancia deportiva para la ciudad y la región, consolidando a Zipaquirá como sede de competencias de alto nivel, aunque también exige la colaboración de la comunidad para que la jornada se desarrolle con normalidad.

Lea también Campeonatos Nacionales de Ruta: listado de inscritos con figuras WorldTour

¿DÓNDE VER LOS NACIONALES DE CICLISMO 2026?

El Canal RCN será el encargado de transmitir desde este jueves todas las pruebas de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026. La transmisión incluirá las pruebas contrarreloj y fondo de damas, sub 23 y hombre élite. Usted puede seguir toda la transmisión por la plataforma de YouTube de Deportes RCN y aquí en el CANAL RCN.