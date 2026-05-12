Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la cuarta etapa

Tras una merecida jornada de descanso el lunes 11 de mayo, el Giro de Italia regresó a la acción con el marco de la etapa 4 que ya se disputa en suelo italiano tras un histórico inicio en Bulgaria.

Esta cuarta jornada presentó un perfil engañoso, de media montaña, en donde gran parte del recorrido favorecía un posible embalaje masivo. El ascenso a Cozzo Tunno, un puerto de segunda categoría con 14,5 kilómetros de subida al 5,9 %, abrió la puerta a intentos de fuga y ataques lejanos en donde el protagonista fue el ciclista ecuatoriano, Jhonatan Narváez.

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Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 4

Uno de los grandes protagonistas fue el ecuatoriano del Movistar Team, Jhonatan Narváez, quien llegó como uno de los favoritos tras haber destacado en las tres primeras fracciones y ahora consolidar un importante lugar demostrando una de sus fortalezas, la escalada.

El corredor de Movistar Team confirmó nuevamente su gran momento y se convirtió en una de las sensaciones de esta edición del Giro gracias a su potencia en los metros finales en donde tuvo que competir con el venezolano, Orluis Aular, y Giulio Ciccone para consolidar la victoria de etapa en el sprint definitivo.

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El italiano, Ciccone, fue uno de los más beneficiados y destacados de la jornada, ya que haber llegado en el tercer lugar de la tercera etapa le permitió quedarse con el primer puesto en la clasificación general y sacar una ventaja de 4 segundos sobre su principal perseguidor, Juan Ayuso.

El colombiano Egan Bernal asustó un par de kilómetros al descolgarse del grupo, pero continúa dejando buenas sensaciones y se mantiene entre los primeros puestos de la clasificación general, aunque cayó una casilla.

Giulio Ciccone (Lidl - Trek) — 16:18:51 Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) — a 0:04 Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) — mismo tiempo Egan Bernal (Netcompany INEOS) — mismo tiempo Thymen Arensman (Netcompany INEOS) — a 0:06 Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) — mismo tiempo Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) — a 0:10 Eric Mas (Movistar Team) — mismo tiempo Markel Beloki (EF Education - EasyPost) — mismo tiempo Jan Hirt (NSN Cycling Team) — mismo tiempo

Egan Bernal: "Le tengo mucho respeto a Jonas Vingegaard".

¿Cuándo será la etapa 5 del Giro de Italia?

La etapa 5 del Giro de Italia 2026 se disputará este miércoles 13 de mayo y tendrá un recorrido de 203 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza. Será una jornada de media montaña con varias subidas exigentes, especialmente la Montagna Grande di Viggiano, uno de los ascensos más duros en lo que va de la carrera.