Egan Bernal y más colombianos en la general del Giro de Italia - etapa 4

Después de la primera jornada de descanso en el Giro de Italia, la carrera volvió a las calles italianas con una curta etapa que pasó por las ciudades de Catanzaro como punto de partida y finalizando en Cosenza. Esta fracción contó con un recorrido de 138 kilómetros.

La cuarta etapa también tuvo un perfil llano con una pequeña subida en el Cozzo Tunno a falta de 40 kilómetros para llegar a la línea de meta que podía ser determinante para definir la carrera en un esprint final. La exigencia del día hizo de las suyas dejando afuera a Wilko Kelderman en los primeros trazados.

Arrancando la etapa, la fuga se armó con seis ciclistas como Martin Marcellusi, Darren Rafferty, Johan Jacobs, Warren Barguil, Mattia Bais y Niklas Larsen. Por su parte, otro de los candidatos a luchar por la clasificación general como Kaden Groves anunció su retiro cuando quedaban 96 kilómetros.

Infortunadamente, Egan Bernal tuvo algunos problemas en la pelea por llegar a la cabeza de la carrera. El colombiano perdió ritmo y se quedó algunos metros atrás. Esa distancia de Egan con los demás ya era de 30 segundos y siguió aumentando hasta que, a falta de 17 kilómetros para el final de la carrera, logró ponerse junto con el grupo principal.

Pese a la respuesta de Egan Bernal para meterse dentro de las primeras posiciones, la pelea fue sudamericana en busca de quedarse con la victoria. Por un lado, Orluis Aular, ciclista venezolano que quedó segundo y el ganador fue Jhonatan Narváez de Ecuador.

ASÍ LE FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA

En esta nueva edición del Giro de Italia, la delegación colombiana está compuesta por Egan Bernal que está en la parte alta de la clasificación general, Einer Rubio y Santiago Buitrago, quien, infortunadamente no pudo llegar hasta esta cuarta jornada tras retirarse en las primeras fracciones sin pisar todavía suelo italiano.

Aunque Egan Bernal tuvo la recaída en esta fracción, el ciclista colombiano se repuso y logró llegar con el mismo tiempo de Jonathan Narváez con 3:08:46. Sin embargo, Egan cruzó la línea de meta como el 27 de la carrera. Por su parte, Einer Rubio pasó la meta como el 39 con mismo tiempo.

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En la clasificación general, Egan Bernal perdió una posición y quedó relegado a la cuarta casilla después de los segundos que perdió a lo largo de esta cuarta fracción del Giro de Italia. Salió del podio, pero se sigue manteniendo en los primeros cinco. Mientras tanto, Einer Rubio subió dos casillas ocupando la posición 14.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE EGAN BERNAL Y COLOMBIANOS TRAS LA ETAPA 4 DEL GIRO DE ITALIA

1. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) 16:18:51

2. Jan Christen (SUI/UAE Emirates-XRG) a 0:04

3. Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) a ´´

4. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a ´´

5. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 0:06

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6. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull Bora-Hansgrohe) a ´´

7. Lennert van Eetvelt (BEL/Lotto-Intermarché) a 0:10

8. Enric Mas (ESP/Movistar) a ´´

9. Markel Beloki (ESP/EF Education EasyPost) a ´´

10. Jan Hirt (CZE/NSN Cycling Team) a ´´

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