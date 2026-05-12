Vuelve al ruedo el Giro de Italia con la cuarta etapa después del histórico inicio en Bulgaria y con una jornada intensa entre Catanzaro y Cosenza, con un recorrido de 138 kilómetros que prometía emoción para los velocistas y movimientos importantes en la clasificación general.

Egan Bernal justamente era uno de los pedalistas a seguir en esta etapa, ya que comenzaba la media montaña, una de las fortalezas del colombiano. Sin embargo, ocurrió un inesperado suceso justo a 45 km de la meta, ya que el zipaquireño se descolgó del pelotón y puso en riesgo el tiempo de su clasificación general.

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Egan Bernal se descolgó en la etapa 4 y puso en riesgo la general

Tras tres días disputados en suelo búlgaro, los ciclistas del Giro aterrizaron en el sur de Italia con un pelotón todavía muy compacto en la general y con el uruguayo Thomas Silva defendiendo la maglia rosa. El corredor del XDS Astana llegaba como líder luego de sorprender en la segunda etapa y mantenerse sólido durante los primeros días de competencia.

Mientras que Egan Bernal llegó siendo el principal representante de Colombia. El corredor del Netcompany-Ineos cruzó la meta dentro del pelotón de la tercera etapa, conservando el mismo tiempo del ganador y manteniéndose tercero en la clasificación general, apenas a cuatro segundos del líder, el uruguayo Guillermo Thomas Silva.

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Todas las miradas estaban puestas sobre Egan y la expectativa era bastante alta también para la etapa 4, definitiva para mantener su posición en la general e incluso acortar tiempo con los líderes. Aunque sobre el kilómetro 45 hizo un inesperado movimiento y fue descolgarse del pelotón para ayudar a uno de sus compañeros.

Egan Bernal mostró apoyo en el momento en el que fue necesario y rápidamente en un terreno plano volvió a reintegrarse con el resto de los ciclistas para mantener una buena posición.

¿Cuándo será la etapa 5 del Giro de Italia?

La etapa 5 del Giro de Italia 2026 se disputará este miércoles 13 de mayo y tendrá un recorrido de 203 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza. Será una jornada de media montaña con varias subidas exigentes, especialmente la Montagna Grande di Viggiano, uno de los ascensos más duros en lo que va de la carrera.

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Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la tercera etapa

1. Guillermo Thomas Silva (URY/XDS-Astana) - 13:10:05

2. Florian Stork (GER/Tudor Pro Cycling) a 0:04

3. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 0:04

4. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 0:06

5. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 0:06

6. Jan Christen (SUI/UAE Emirates-XRG) a 0:10

7. Martin Tjotta (NOR/Uno-X Mobility) a 0:10

8. Johannes Kulset (NOR/Uno-X Mobility) a 0:10

9. Enric Mas (ESP/Movistar) a 0:10

10. Lennert van Eetvelt (BEL/Lotto-Intermarché) a 0:10