Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la etapa 7

Terminó de manera exitosa la séptima etapa del Giro de Italia 2026, una de las jornadas más exigentes en la competencia, ya que fue el inicio de la alta montaña, siendo este el primer gran punto de quiebre de la competencia.

Después de varios días favorables para los velocistas y sprints finales, la alta montaña finalmente hizo su aparición este viernes 15 de mayo con un recorrido exigente entre Formia y el mítico Blockhaus, el cual contó con 244 kilómetros que fueron superados de forma contundente por Jonas Vingegaard, ganador de la etapa y, líder de la clasificación general.

mantiene el liderado de la clasificación general

La jornada contó con más de 4.600 metros de desnivel acumulado, convirtiéndose en la etapa más larga y exigente, hasta el momento, en la edición 109 del Giro.

El gran atractivo sin duda alguna fue el ascenso final al Blockhaus, una subida histórica de 13,6 kilómetros con pendientes promedio superiores al 8 % y rampas que alcanzan el 14 %, terreno ideal para los escaladores y favoritos al título como Jonas Vingegaard, quien protagonizó un gran ataque a falta de 5 kilómetros que le bastó para llevarse la etapa.

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Para Colombia, todas las miradas estaban puestas sobre Egan Bernal y Einer Rubio, quienes llegan con la esperanza de recuperar terreno en la clasificación general. Bernal aparece como el mejor colombiano ubicado hasta ahora, ocupando el noveno lugar a poco más de seis minutos del líder portugués Afonso Eulálio, mientras que Rubio intentó aprovechar la montaña para volver a acercarse a los mejores puestos.

Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 30:59:23 Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 3:17 Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:34 Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 4:25 Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 4:28 Ben O'Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 4:32 Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 4:56 Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 4:57 Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 5:07 Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 5:11

¿Cuándo se correrá la etapa 8 del Giro de Italia?

La etapa 8 del Giro de Italia 2026 se correrá el sábado 16 de mayo. La jornada tendrá un recorrido de 156 kilómetros entre Chieti y Fermo, en una fracción catalogada como media montaña y muy favorable para escapadas o ataques de corredores explosivos.

La octava etapa del Giro de Italia 2026 será transmitida por la señal de YouTube de Deportes RCN y la app del Canal RCN a partir las 6:40 a. m. (hora colombiana), y la transmisión en la señal principal del Canal RCN iniciará a las 8:00 a. m.