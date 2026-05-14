Durante estos días, como bien se sabe, se está llevando a cabo el Giro de Italia 2026, una de las competencias más importantes del deporte a dos ruedas. Hasta el momento, las jornadas han estado apasionantes de inicio a fin.



Miles de fanáticos del ciclismo siguen desde sus casas las emociones de la carrera. Otros más tomaron la decisión de viajar hasta las ciudades sedes para vivir al pie de la carretera el Giro de Italia.

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Seguidores al pie de la carrera

Otros, también seguidores del Giro, tienen la posibilidad de palpitar la competencia de cerca porque viven en las ciudades o zonas protagonistas. Por esta razón, la carrera se mantiene repleta de aficionados.



Los fanáticos se suelen ubicar cerca de la carretera, por eso pueden ver muy de cerca a cada uno de los corredores. Pero eso sí, desde la organización les solicitan no intervenir en la marcha de los deportistas.

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Dos personal malintencionadas

Y precisamente sobre este tema, en las últimas horas, el Giro de Italia hizo un fuerte llamado de atención, esto porque dos personas por poco provocan un accidente en una de las etapas.



Cuando estas dos personas vieron que se acercaba un grupo de corredores, ingresaron a la carretera e intentaron tocar a los protagonistas. Si el acto, reprochado a través de las diferentes redes sociales, hubiera ido más allá, hubiese generado una fuerte caída.

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El llamado de atención

“Respeta a los ciclistas. Respeta la carrera. Respeta el #GirodItalia. Fans, Tifosi. Los queremos al borde de la carretera. Queremos su entusiasmo, queremos que animen a los ciclistas, queremos que se vistan como flamencos. Pero hay una línea que no se debe cruzar. No seas como este tipo”, indicó el Giro de Italia.

La intervención de los aficionados en plena etapa del Giro de Italia 2026 puede, además de provocar un accidente, perjudicar el rendimiento de los ciclistas. Por eso, es muy importante que observen la carrera desde las zonas permitidas.



