Clasificación general del Giro de Italia 2026 luego de la quinta etapa

Llegó a su fin de manera exitosa la etapa 5 del Giro de Italia que contó con varias emociones de principio a fin tomando en cuenta que ya habían en juego reconocimientos de Gran Premio de Montaña, fugas determinantes para los movimientos en la clasificación general y protagonismo de los colombianos en una carrera en donde el mal clima también predominó.

La quinta etapa del Giro de Italia 2026 ofreció una auténtica batalla en las carreteras del sur del país con una jornada exigente entre Praia a Mare y Potenza, un recorrido de 203 kilómetros que puso a prueba a los escaladores y a los favoritos de la clasificación general, dejando como ganador de la respectiva etapa a Igor Arrieta y como dueño de la 'Maglia Rosa' a Afonso Eulálio.

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Clasificación general del Giro de Italia

La quinta jornada no fue sencilla, no solo por el inicio de la alta montaña en especial por el factor del clima, ya que gran parte de la carrera ha estado colmada de lluvias, lo que complicó más el ascenso al Monte Grande di Viggiano, puerto de segunda categoría con rampas superiores al 9% de inclinación, pero en donde se seleccionó el grupo principal y permitió que los corredores más fuertes intentaran movimientos ofensivos.

Desde los primeros kilómetros se formó una numerosa escapada integrada por corredores interesados en disputar los premios de montaña y buscar protagonismo lejos del lote principal. Entre ellos destacó el colombiano Einer Rubio, quien volvió a mostrarse combativo y aprovechó los ascensos que hubo entre el kilómetro 156 y 176, lo que le permitió sumar puntos importantes en la clasificación de la montaña.

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El ascenso al Monte Grande di Viggiano fue uno de los puntos decisivos de la etapa, con rampas cercanas al 10% que comenzaron a seleccionar a los corredores más fuertes, en donde justamente se encontraba el ciclista español del UAE Team Emirates - XRG, Igor Arrieta, ganador de la etapa. Aunque Afonso Eulálio tampoco cedió terreno, se mantuvo muy cerca de los líderes y ello le permitió llevarse el liderato de la clasificación general.

1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 21h 27' 43''

2. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 2' 51''

3. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 3' 34''

4. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - a 3' 39''

5. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 5' 17''

6. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6' 12''

7. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 6' 16''

8. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 6 16''

9. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6' 16''

10. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6' 18''

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¿Cuándo será la etapa 6 del Giro de Italia?

La etapa 6 del Giro de Italia 2026 se disputará este jueves 14 de mayo y tendrá un recorrido de 161 kilómetros entre Paestum y Nápoles. Será una jornada completamente llana, diseñada especialmente para los velocistas del pelotón, quienes volverán a tener una gran oportunidad de pelear por la victoria al sprint.