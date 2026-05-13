Inició una nueva etapa del Giro de Italia, la quinta jornada en donde el protagonismo se lo roba el Gran Premio de Montaña que traía consigo esta etapa, el clima, pero también los pedalistas colombianos que están destacando en la competencia.

El recorrido de 203 kilómetros cuenta con un exigente desnivel acumulado de más de 4.000 metros, el cual se encargó de abrir rápidamente el espacio para una numerosa escapada en la que Einer Rubio volvió a demostrar su ambición en la carrera. y logró sumar puntos importantes que lo colocan como líder parcial del Giro de Italia.

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Escapada de Einer Rubio y liderato parcial del Giro de Italia

La etapa 5 del Giro de Italia 2026 está entregando emociones desde los primeros kilómetros y los ciclistas colombianos vuelven a ser protagonistas en una jornada clave de montaña media entre Praia a Mare y Potenza.

El corredor boyacense del Movistar Team se metió desde temprano en el grupo de fuga y comenzó a sumar puntos importantes en la clasificación de la montaña justo sobre el kilómetro 176, cuando Rubio pasó entre los primeros corredores del grupo escapado y logró añadir unidades valiosas en la lucha por la 'maglia rosa'.

La quinta jornada no está siendo sencilla, en especial por el factor del clima, ya que gran parte de la carrera ha estado colmada de lluvias, lo que complicó más el ascenso al Monte Grande di Viggiano, puerto de segunda categoría con rampas superiores al 9% de inclinación, pero en donde se seleccionó el grupo principal y permitió que los corredores más fuertes intentaran movimientos ofensivos.

En esta escapada el colombiano y el resto de ciclistas que le siguieron el ritmo lograron sacarle una significativa ventaja al grupo que deja a Einer Rubio como líder parcial del Giro de Italia, ya que Cgiulio Ciccone se quedó colgado con el resto del pelotón.

Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 4

Giulio Ciccone (Lidl - Trek) — 16:18:51 Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) — a 0:04 Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) — mismo tiempo Egan Bernal (Netcompany INEOS) — mismo tiempo Thymen Arensman (Netcompany INEOS) — a 0:06 Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) — mismo tiempo Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) — a 0:10 Eric Mas (Movistar Team) — mismo tiempo Markel Beloki (EF Education - EasyPost) — mismo tiempo Jan Hirt (NSN Cycling Team) — mismo tiempo

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