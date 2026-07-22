Clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 17 - miércoles 22 de julio

Este miércoles 22 de julio se disputó la etapa 17 del Tour de Francia, una fracción de 174,7 kilómetros entre Chambéry y Voiron, con cuatro puertos de montaña puntuables y un desenlace al sprint, tal como se esperaba en la previa.

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Uno de los protagonistas del día fue el colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS), quien integró una escapada junto a otros tres corredores y logró adjudicarse el paso por la Côte de Saint-Jean d'Arvey, premio de montaña de cuarta categoría, sumando un punto para esa clasificación.

Sin embargo, el pelotón terminó neutralizando la fuga en la segunda parte del recorrido y la definición quedó reservada para los velocistas, quienes protagonizaron un embalaje masivo en Voiron.

El vencedor de la jornada fue el belga Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech), con un tiempo de 3:41:13. Lo acompañaron en el podio el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), ambos con el mismo registro.

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Al tratarse de una llegada masiva, no hubo diferencias entre los hombres de la clasificación general, por lo que Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conservó sin inconvenientes el maillot amarillo de líder.

La clasificación general quedó con Pogacar al frente, seguido por Remco Evenepoel, a 4 minutos y 32 segundos, e Isaac del Toro, a 6 minutos y 51 segundos. Completan el top 10 Paul Seixas, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose, Lenny Martínez, Thomas Pidcock, Jordan Jegat y Yannis Voisard.

Tour de Francia: clasificación general - etapa 17

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 59:55:31

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4'32"

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 6'51"

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a 7'11"

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 9'22"

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 10'14"

7. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 12'50"

8. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) a 12'58"

9. Jordan Jegat (Totalenergies) a 22'50"

10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) a 24'18"

La actividad continuará este jueves 23 de julio con la etapa 18, una jornada de 185,2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette, que incluirá cuatro puertos de montaña —uno de primera, uno de segunda y dos de tercera categoría— antes del ascenso final a un puerto de primera categoría, un recorrido que promete generar movimientos importantes en la lucha por la clasificación general.