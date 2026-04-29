Clasificación general del Tour de Turquía 2026 con liderazgo colombiano tras etapa 4

La etapa 4 del Tour de Turquía ofreció una jornada vibrante y exigente, en la que el pelotón tuvo que afrontar un recorrido marcado por los cambios de ritmo y un perfil ideal para los ciclistas más completos que recorrieron 130.4 kilómetros.

Con un trazado que combinó sectores llanos con ascensos estratégicos, la etapa se convirtió en un punto clave para la lucha por la clasificación general, pero la cual sigue siendo comandada por Iván Ramiro Sosa tras una excepcional participación en la cuarta etapa.

Clasificación general del Tour de Turquía 2026 tras la etapa 4

Desde los primeros kilómetros, varios corredores intentaron filtrarse en la fuga del día, conscientes de que el terreno ofrecía oportunidades para sorprender. Un pequeño grupo logró consolidar la escapada, trabajando con relevos constantes para mantener a raya al pelotón.

El ritmo de carrera fue aumentando progresivamente, especialmente en la parte media del recorrido, donde las subidas comenzaron a hacer mella en las piernas de los ciclistas. Allí, los aspirantes a la general empezaron a mostrar sus cartas, con ataques selectivos que fragmentaron el grupo principal.

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Sin embargo, Iván Ramiro Sosa, quien ganó la tercera etapa con amplia ventaja y se instauró en la cima de la clasificación general no se afanó, mantuvo un ritmo constante y, aunque no llegó una posición favorecedora, pues quedó en el puesto 73, tampoco cedió minutos con sus perseguidores en el podio, dejándolo de la siguiente manera:

Iván Ramiro Sosa (COL/Kern Pharma) - 13:32:34

Sebastian Berwick (AUS/Caja Rural-RGA) a 0:13

Nicolas Breuillard (FRA/TotalEnergies) a 0:21

Alessandro Fancellu (ITA/MBH Bank-CSB Telecom-Fort) a 0:36

Kamiel Bonneu (BEL/Solution Tech-Nippo-Rali) a 0:40

Nicolas Vinokurov (KAZ/XDS-Astana) a 0:50

Henok Mulubrhan (ERI/XDS-Astana) a 1:03

Matteo Scalco (ITA/XDS-Astana) a 1:03

Jordan Jegat (FRA/TotalEnergies) a 1:05

José Félix Parra (ESP/Caja Rural-RGA) a 1:07

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