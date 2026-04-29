Luis Díaz, en el sexto mejor tridente de la historia: al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo

En la temporada actual, Luis Díaz ha sido uno de los jugadores más importantes del mundo codeándose con Harry Kane y Michael Olise que, tal vez, es la mejor delantera del momento. Kane sigue dando goles para todo el mundo, mientras que Olise no deja de asistir y ‘Lucho’, con su picante en la banda izquierda ha logrado mejorar sus números y firmar su mejor registro como goleador y asistente.

Aunque el Bayern Múnich no pudo dar el golpe en la primera semifinal de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain en Francia con la derrota 5-4, Luis Díaz dejó su sello junto con Harry Kane y Michael Olise que marcaron para intentar acercarse al marcador.

A los bávaros les queda la vuelta en Alemania y ahí podría hacer historia Luis Fernando Díaz llegando a su segunda final de la Liga de Campeones con la necesidad de quedarse con la victoria y ganar el título que le hace falta en su trayectoria en Europa.

Con una ofensiva tremenda, ese tridente de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise ya están en el mismo lugar que el Barcelona y el Real Madrid cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo estaban en esos respectivos clubes. Con goles y asistencias, igualaron a estos dos clubes que tenían al astro argentino y al portugués hace algunos años.

EL DATO QUE DEJA A LUIS DÍAZ AL MISMO NIVEL QUE LIONEL MESSI Y CRISTIANO RONALDO

Bayern Múnich tendrá 90 minutos en la vuelta en el Allianz Arena para superar el marcador y quedarse con la clasificación a la final en donde se verán las caras con el Arsenal o el Atlético de Madrid. Los números de este tridente siguen dando de qué hablar y, de hecho, ya igualaron a los mejores delanteros del Real Madrid y del Barcelona.

Esta temporada, Luis Díaz ya mejoró sus cifras con respecto a anteriores años. Ya suma 26 tantos y, junto con Michael Olise y Harry Kane ya llegan a 100 goles. Un tridente ideal que está para grandes cosas y que ya igualó a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y a Gareth Bale en la temporada 2014/15. Además, también se ponen junto con el Barcelona del 2008/09 de Lionel Messi, Samuel Eto’o y Thierry Henry.

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En este año, Harry Kane lleva 54 goles, Luis Díaz 26 y Michael Olise 20. En 2014/15, Cristiano Ronaldo marcó 61 tantos, Karim Benzema 22 y Gareth Bale 17. Barcelona contó con Lionel Messi con 38 goles, Samuel Eto’o 36 y Thierry Henry 26.

Sin duda alguna, este tridente tendrá más terreno para poder meterse en la historia en la temporada para superar a otros tridentes que han marcado más del centenar de goles en anteriores torneos. Les queda la vuelta ante el PSG, tres partidos de la Bundesliga y uno de la DFB Pokal para aumentar la cuota goleadora de los tres.

LUIS DÍAZ, HARRY KANE Y MICHAEL OLISE, EL SEXTO TRIDENTE MÁS GOLEADOR DE LA HISTORIA

El tridente de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise quieren seguir dando de qué hablar en esta temporada y con la oportunidad de meterse entre los mejores registros de la historia. Por ahora, este ataque que ya llegó a los 100 goles en el año está en la sexta posición, en su mayoría, detrás del Barcelona y del Real Madrid.

En su mayoría, estos registros goleadores tienen a Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez y Cristiano Ronaldo como los protagonistas codeándose con los grandes futbolistas del mundo y de los mejores tridentes en la historia. Así las cosas, de esta manera están los registros goleadores:

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Luis Suárez (59), Lionel Messi (41) y Neymar (31) | 131 goles en el 2015/16

Lionel Messi (58), Neymar (39) y Luis Suárez (25) | 122 goles en el 2014/15

Cristiano Ronaldo (60), Karim Benzema (32) y Gonzalo Higuaín (26) | 118 goles en el 2011/12

Lionel Messi (54), Luis Suárez (36) y Neymar (20) | 110 goles en el 2016/17

Lionel Messi (73), Cesc Fabregas (17) y Xavi Hernández (15) | 102 goles en el 2011/12

Harry Kane (54), Luis Díaz (26) y Michael Olise (20) | 100 goles en el 2025-26