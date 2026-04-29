Luis Enrique se rinde ante Luis Díaz tras partidazo en Champions League

Iniciaron las semifinales de la Champions League y junto con ello llegó también uno de los mejores partidos que se ha vivido en las últimas temporadas, teniendo como protagonistas al PSG y al Bayern Múnich, quienes anotaron nueve goles en los 90 minutos del partido de ida en el Parque de los Príncipes.

Sin duda alguna los fanáticos del fútbol, hinchas de ambas escuadras, comentaristas y demás salieron contentos con el resultado, pero quien quedó anonadado fue Luis Enrique, el estratega del cuadro parisino que se llevó la victoria en el que consideró su mejor partido como entrenador gracias a la intensidad con la que se vivió, principalmente por jugadores como Luis Díaz.

Luis Enrique no se guardó nada con Luis Díaz y su partidazo ante el PSG

El PSG, dirigido por Luis Enrique, salió con una propuesta ambiciosa, buscando controlar la posesión y generar peligro a partir de transiciones rápidas. Desde el inicio, el conjunto parisino mostró intención ofensiva, tratando de aprovechar los espacios que dejaba el Bayern en defensa. Sin embargo, el equipo alemán respondió con su habitual intensidad y presionando alto con figuras como Olise y Luis Díaz.

Tras el partido, Luis Enrique destacó el esfuerzo de su equipo y valoró la actitud mostrada ante un rival de máxima exigencia. El técnico español subrayó la importancia de competir al más alto nivel y reconoció que este tipo de encuentros sirven para medir el verdadero potencial del PSG en Europa, en especial cuando se enfrenta a una plantilla de alto calibre como la que maneja Kompany.

La escuadra alemana perdió el partido, pero se ganó el respeto de Luis Enrique, en especial Luis Díaz y Olise, a quienes el estratega les abrió paso en sus declaraciones con mucho asombro y felicidad por haberlos enfrentado.

“Creo que ellos empiezan mejor el partido. Esos dos extremos, Luis Díaz y Olise, ¡Madre mía!, ¿de dónde salen esos jugadores? Eso nos costó un poquito. En dos ramalazos, sin mucho fútbol, le dimos vuelta al partido, cosa que podemos hacer porque tenemos mucha energía y porque nuestro estadio es increíble”.

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El mejor partido de Luis Enrique como entrenador fue contra Luis Díaz

Para un técnico de amplia experiencia como lo es Luis Enrique se hubiera llegado a pensar que ha tenido mejores momentos en la zona del banquillo técnico, pero la verdad es que se el duelo contra Bayern Múnich no lo pudo haber disfrutado y sufrido más.

“Ha sido, sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador. Una intensidad y un ritmo como nunca. Creo que los dos equipos hemos optado porque somos los actuales campeones y ellos porque son el equipo en Europa que menos partidos ha perdido”.

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¿Cuándo será el partido de vuelta entre PSG vs Bayern Múnich?

El partido de vuelta de la ronda semifinal en la UEFA Champions League entre Bayern Múnich y París Saint Germain se jugará el miércoles 6 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.

El encuentro tendrá sede en el Allianz Arena de Múnich y se podrá VER EN VIVO en Colombia por la señal de Disney + y ESPN.