Vuelta a Andalucía: así van los colombianos en la general luego de la etapa 2

La segunda etapa de la Vuelta a Andalucía se disputó este jueves 19 de febrero entre Torroz y Otura, con un recorrido de 138,6 kilómetros que incluyó un puerto intermedio de primera categoría y un final en terreno llano.

La jornada tuvo como gran protagonista a Iván Romeo, corredor del Movistar Team, quien se quedó con la victoria de etapa y, gracias a su rendimiento, se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.

Romeo ahora comanda la carrera con un tiempo acumulado de 7:01:51, seguido por Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) a 7 segundos, y por Fred Wright (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a 54 segundos, los mismos corredores que cruzaron segundo y tercero en la etapa.

Más allá de la lucha por el liderato, la atención para Colombia está puesta en el desempeño de sus representantes, quienes ocupan las posiciones 39, 62 y 106 en la general tras dos fracciones disputadas.

El mejor colombiano en la clasificación es Juan Diego Quintero, del equipo Petrolike, quien se ubica en la casilla 39, a 3 minutos y 14 segundos del líder, manteniéndose dentro del grupo intermedio del pelotón.

En la posición 62 aparece Samuel Flórez, del Modern Adventure Pro Cycling, con una diferencia de 10:42, mientras que el experimentado velocista Fernando Gaviria, ahora con Caja Rural – Seguros RGA, figura en el puesto 106, a 37:39.

La etapa estuvo marcada por el desgaste del puerto de primera categoría, que seleccionó el grupo principal antes de que el terreno llano permitiera la reorganización del pelotón en los kilómetros finales.

Con la general ya más definida tras la contrarreloj inicial y esta exigente jornada, los colombianos buscarán escalar posiciones en las próximas etapas, en una carrera que empieza a perfilar a sus principales candidatos al título.

Clasificación general de la Vuelta a Andalucía - etapa 2

1. Iván, Romeo, Movistar Team, 7:01:51

2. Andreas, Leknessund, Uno-X Mobility, 0:07

3. Fred, Wright, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, 0:54

4. Bastien, Tronchon, Groupama - FDJ United, 0:54

5. Alex, Aranburu, Cofidis, 0:54

39. Juan Diego Quintero, Petrolije, a 3:14

62. Samuel Flórez, Modern Adventure Pro Cycling, a 10:42

106. Fernando Gaviria, Caja Rural - Seguros RGA, a 37:39