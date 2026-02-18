UAE Tour: Harold Tejada en el podio de la clasificación general tras la etapa 3

El UAE Tour 2026 no se detiene y el 18 de febrero se disputó una de las etapas más exigentes, justamente la tercera, del UAE Tour 2026, la cual se corrió desde Umm al Quwain hasta la cima de Jebel Mobrah, la primera gran prueba de montaña de la edición que no decepcionó y trajo consigo varias sorpresas en la clasificación general.

Con un recorrido de 183 kilómetros y una subida final exigente, diseñada para poner a prueba las piernas de los favoritos, fue una etapa que redefinió la competencia y abrió nuevas expectativas para la clasificación general, la cual ahora es dominada por Antonio Tiberi, pero en donde también hay protagonismo de Isaac del Toro y el colombiano, Harold Tejada.

Lea también UAE Tour: así van Nairo y los colombianos en la general luego de la etapa 3

Clasificación general del UAE Tour 2026 luego de la etapa 3

A pesar de los primeros 170km recorridos, la verdadera guerra comenzó cuando el pelotón se aproximó a los durísimos rampas finales de Jebel Mobrah, un puerto de montaña que promedia alrededor de 8,3 % de inclinación con tramos que superan el 12 %, ideal para escaladores puros.

En este último tramo fue el italiano, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) quien sorprendió de gran manera sacando fuerzas para llevarse la etapa con un tiempo de 4:24:44. Llegó en solitario a la línea de meta para conseguir su primera victoria WorldTour, consolidándose además como nuevo líder de la general.

Lea también Edson Álvarez enciende las alarmas en México antes del Mundial tras cirugía

Detrás de Tiberi, Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) finalizó en segunda posición, a 15 segundos, recuperándose de un inicio de ascenso más conservador para asegurar un sólido resultado. El otro protagonista fue Harold Tejada (Astana), quien cruzó la meta en cuarta posición y quedó entre los primeros de la clasificación general, generando entusiasmo entre los aficionados colombianos.

1. Antonio Tiberi, Bahrain Victorious, 7:09:03

2. Isaac del Toro, UAE Team Emirates - XRG, a 0:21

3. Harold Tejada, XDS Astana, a 1:00

4. Lennert Van Eetvelr, Lotto Intermarché, a 1:07

5. Luke Plapp, Team Jayco AlUla, a 1:19

En otras noticias: Entrevista a Egan Bernal - Campeón Nacionales de Ruta 2026 | Gregarios 2026

¿Cuándo será la etapa 4 del UAE Tour?

La etapa 4 del UAE Tour (carrera del UCI WorldTour que se celebra del 16 al 22 de febrero de 2026) está programada para el jueves 19 de febrero de 2026.

Según el calendario oficial de la carrera, la Etapa 4 saldrá y terminará en Fujairah, con un recorrido de aproximadamente 182 km y se disputará ese jueves 19 de febrero tras la tercera jornada de montaña.