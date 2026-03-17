Colombia hizo el 2-3 en la CRI juvenil femenina del Panamericano de Ruta 2026

En Montería dio inicio este martes 17 de marzo al Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta 2026, con la disputa de la contrarreloj individual en la categoría juvenil femenina, marcando el arranque oficial de las competencias del certamen continental.

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La gran protagonista de la jornada fue la brasileña Maite Coelho Da Silva, quien se quedó con la medalla de oro tras completar el recorrido de 14,5 kilómetros con un tiempo de 20'21", imponiendo condiciones en un circuito técnico por las principales vías de la capital cordobesa.

El podio tuvo un marcado protagonismo colombiano, pues Estefanía Castillo se adjudicó la medalla de plata con un registro de 00:20:26, mientras que Lineth García completó el tercer lugar con 00:20:40, consolidando una destacada actuación del equipo nacional.

Llamó la atención el rendimiento de Castillo, actual campeona juvenil de contrarreloj en Colombia, quien ratificó su nivel internacional al pelear mano a mano por el oro y quedarse finalmente con el segundo lugar.

Detrás del podio se ubicaron Nabyenka García de México (00:20:56) y Alexandra Osorio de Chile (00:21:00), en una prueba que mostró un alto nivel competitivo entre las representantes del continente.

Más atrás finalizaron corredoras como Pia Cecilia Fernández (Paraguay), Nahomi Jativa (Ecuador) y Alisson Fuertes (Ecuador), todas con tiempos muy cercanos, lo que evidencia la paridad en la categoría juvenil femenina.

Campeonato Panamericano de Ruta 2026 - Clasificación mujeres juvenil CRI

Maite Coelho Da Silva. Brasil. 20:21 Estefanía Castillo. Colombia. 20:26 Lineth García. Colombia. 20:40 Nabyenka García. México. 20:56 Alexandra Osorio. Chile. 21:00 Pia Cecilia Fernández. Paraguay. 21:29 Nahomi Jativa. Ecuador. 21:30 Alisson Fuertes. Ecuador. 21:34 María Sánchez. Venezuela. 21:39 Brania Orquera. Bolivia. 21:41 Ana Fierro. Chile. 21:49 Alice Villalba. Paraguay. 22:40 Francell Martínez. Costa Rica. 22:47 Cheyenne Urquizu. Bolivia. 22:59 Sol María Mockford. Uruguay. 23:12

La competencia se desarrolló sobre un exigente trazado urbano que incluyó sectores como la Circunvalar, la glorieta de Mocarí y el retorno por el sector de Garzones, poniendo a prueba la resistencia y técnica de las ciclistas.

La actividad del día continúa con más pruebas contrarreloj, incluyendo las competencias femeninas sub-23 y élite, así como la categoría juvenil masculina.

Esta prueba hizo parte de la primera jornada del campeonato, que contempla las modalidades de contrarreloj y ruta en las categorías juvenil, sub-23 y élite, tanto en damas como en varones programadas para jueves, viernes, sábado y domingo.