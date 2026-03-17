José Manuel Posada ganó oro en la CRI juvenil del Panamericano de Ciclismo en Ruta

El departamento de Córdoba, Colombia, que, infortunadamente ha pasado por una urgencia por las torrenciales lluvias que ha habido en los meses anteriores, Montería y Cereté vuelven a ser protagonistas en este Campeonato Panamericano de Ciclismo en ruta.

Los Panamericanos de ruta buscarán definir a los campeones en categorías juvenil, sub-23 y élite, en damas y varones. Montería será el epicentro de esta competencia de ciclismo y todas las emociones se podrán seguir con la transmisión televisiva de RCN, además de la app del Canal RCN, el YouTube y el programa Gregarios junto con Mario Sábato, Juan Charry, Camilo Uribe y Sebastián Araujo.

Además, esta competencia en las categorías que correrá tendrá 29 países protagonistas con 350 ciclistas participantes que esperan quedarse con el título en cada una de las ramas que compiten. De hecho, este martes en el debut de los Panamericanos en Montería se vivió una contrarreloj individual de hombres juvenil.

COLOMBIA SE QUEDÓ CON LA CONTRARRELOJ INDIVIDUAL: JOSÉ MANUEL POSADA SACÓ VENTAJA

La jornada inicial del Campeonato Panamericano de Ciclismo de ruta que se corrió este martes en Montería como punto de partida y punto final en la contrarreloj individual de 22,6 kilómetros fue un terreno llano en el que competidores de Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Belice, Panamá y Barbados fueron los protagonistas.

Una carrera contra el tiempo en la que nadie pudo superar al competidor local, José Manuel Posada que cruzó la meta en menos tiempo que los demás registrando 28:07:24´´. Esa ventaja del colombiano fue suficiente, pues, le sacó una diferencia de 21 minutos con respecto al segundo, Luciano Carrizo, representante de Chile.

Colombia se quedó con el triunfo en esta primera jornada de la categoría juvenil de hombres. No hubo nadie que pudiera desbancar a José Manuel Posada que selló la victoria y se quedó con la medalla de oro en un día en el que la representación local estuvo en la parte alta en cada una de las categorías disputadas.

José Manuel Posada se quedó con esa medalla de oro para darle una nueva victoria a Colombia en este Campeonato de Ciclismo en ruta. La delegación colombiana busca mantener la corona del 2025 cuando se ganaron siete preseas doradas.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE HOMBRES JUVENILES EN EL CAMPEONATOI PANAMERICANO DE CICLISMO DE RUTA

1. José Manuel Posada | Colombia | 00:28:07

2. Luciano Carrizo | Chile | a 21´´

3. Andrés López | Venezuela | a 31´´

4. Jaime Carreño | Chile | a 32´´

5. Emanuel Restrepo | Colombia | a 1:00´´

6. Hernán Bastidas | Ecuador | a 1:16´´

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7. Adrián Solís | Nicaragua | a 1:18´´

8. Jaider Rosero | Ecuador | a 1:38´´

9. Keith Enwirght | Belice | a 3:50´´

10. Jonah Kelly | Barbados | a 4:05´´

11. Jeyson Navarrete | Nicaragua | a 5:08´´

12. Alexander Castro | Panamá | a 5:19´´