Egan Bernal reapareció, pero ¿Cuándo volverá a competir?

Incertidumbre sigue causando el ciclista colombiano Egan Arley Bernal al no haber tenido participación en ninguna de las grandes pruebas de inicio de temporada 2026 con el INEOS Grenadiers.

Después de conseguir el título de campeón nacional de ruta de Colombia, Bernal se desplazó a Europa en donde hizo parte del INEOS en la Faun-Ardèche Classic.

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Bernal demostró un buen rendimiento al ocupar la séptima posición, por lo que despertó ilusión con obtener buenos resultados en próximas pruebas.

Sin embargo, el pedalista colombiano "desapareció" de la nómina del INEOS, ya que no fue incluido en las listas de participantes en la Strade Bianche ni en la Tirreno Adriático, pruebas en las que se esperaba compitiera.

Egan Bernal reapareció

En las últimas horas, Egan Bernal reapareció al publicar una foto en una historia de su cuenta de Instagram.

A Bernal se le ve en un gimnasio en Bogotá cumpliendo con algún trabajo específico.

En la publicación, Bernal no da pistas de su regreso a las competencias ni algún tipo de detalle, por lo que se siguen generando dudas.

¿Cuál sería la próxima carrera de Egan Bernal?

En medio de las dudas, se esperaría que Egan Bernal volvería a competencias el próximo 23 de marzo, teniendo en cuenta que había sido preinscrito por el INEOS Grenadiers para disputar la Volta Ciclista a Catalunya.

Sin embargo, el hecho de estar en Colombia y no cumpliendo con trabajos en Europa ha puesto en duda su participación.

La situación de Egan también causa preocupación, ya que en sus planes estaba disputar el Giro de Italia que dará inicio en mayo.