Colombia suma su tercer medalla de oro en el Campeonato Panamericano

El Campeonato Panamericano sigue avanzando de la mejor manera y los ciclistas colombianos son de los competidores más llamativos de esta edición, ya que la mayoría de ellos están mejorando las participaciones que tuvieron en ediciones anteriores, imponiendo nuevos récords y sumando preseas de oro para el país.

En la jornada del 22 de febrero justamente llegó la prueba del kilómetro contrarreloj en el Campeonato Panamericano, una de las más llamativas de esta competencia continental y en donde es Colombia quien se roba el show gracias a la participación de Cristian David Ortega, quien se quedó con la medalla de oro.

Cristian Ortega le entrega la tercer medalla de oro a Colombia

En esta carrera predomina la velocidad pura y la técnica individual se combinan para determinar al campeón de América en esta exigente disciplina. A diferencia de una contrarreloj de larga distancia en ruta, el kilómetro contrarreloj en pista es un esfuerzo que pone a prueba la potencia, la aerodinámica y la precisión de cada corredor frente al reloj y sin rivales a la vista.

En el marco del Campeonato Panamericano Élite de Ciclismo de Pista 2026, celebrado en el el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile, el velocista colombiano, Cristian David Ortega Fontalvo se consolidó como una de las figuras más destacadas de la selección nacional, dejando una huella imborrable en esta exigente prueba al colgarse la presea de oro.

El corredor colombiano registró un tiempo de 1:00.240, alcanzando una velocidad promedio de 59.760 km/h, marca que le permitió superar por apenas 90 milésimas al estadounidense Dalton Walters (1:00.330) y por 337 milésimas al canadiense James Hedgcock (1:00.577), quienes completaron el podio.

¿Cuáles son las otras medallas de oro para Colombia?

Con tan solo 19 años, Cuadrado brilló con luz propia y obtuvo la medalla de oro, consolidándose como una de las promesas más sólidas del ciclismo en el kilómetro del Panamericano de pista tras marcar 1:05.743 en la final, superando el bronce que había conseguido en 2025 y confirmando su evolución en la prueba.

Por otro lado el protagonista de la segunda medalla fue Jordan Parra, quien superó al venezolano Clever Martínez, quien se quedó con la plata, mientras que el bronce fue para Akil Campbell, de Trinidad y Tobago, completando así el podio continental.

