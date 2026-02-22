Ángel Barajas se colgó la medalla de plata en la Copa Mundo de Gimnasia Artística

Sin duda alguna, el deporte colombiano vuelve a estar en lo más alto a nivel mundial con la participación del gimnasta Ángel Gabriel Barajas Vivas que atendió a la Copa del Mundo en Alemania de la gimnasia artística. El viernes 20 de febrero había sido la sensación y buscaba revalidar su gran momento el domingo 22.

Y es que, Barajas, que en los Juegos Olímpicos de París 2024 ya había demostrado su valía en el circuito con la medalla de plata, volvió a colgarse esa presea en la Copa del Mundo de gimnasia artística. En Alemania, el deportista cafetero logró ser el primero en la ronda de clasificación.

Como máximo favorito para quedarse con la medalla de oro, el colombiano no pudo arrebatar el título que fue para el japonés Shuhei Kawakami en la barra fija. Ángel Barajas vuelve a dejar en lo más alto el nombre de Colombia en un momento más que complicado para los deportistas cafeteros con el poco apoyo que ha habido del gobierno.

ÁNGEL BARAJAS, EL SEGUNDO DE LA COPA DLE MUNDO DE GIMNASIA ARTÍSTICA

Bajo la dirección de un referente de la disciplina en Colombia como Jossimar Calvo, la representación colombiana llevó a Alemania a Ángel Barajas, Yan Dairon Zabala y Jorman Álvarez que participaron en la barra fija. Sin embargo, solo Barajas pudo clasificar a las rondas finales y tener el privilegio de disputar la final.

La competencia en la final entraba entre Barajas, Shuhei Kawakami y Aleksandr Karatsev. Kawakami se quedó con la medalla de oro con un puntaje de 14,966, Ángel lo siguió con 14,666 y Karatsev se quedó con la de bronce con 14,233.

Para nadie es un secreto que el objetivo de los deportistas en este tipo de competencias no solo pasa por competir y por dejar en alto al país con una medalla. Si bien es lo más importante, esto servirá como preparación para enfocarse en los Juegos Olímpicos que se vienen en 2028 en Los Ángeles.

Claramente, Ángel Barajas y la representación colombiana en gimnasia artística aspiran poder mejorar los resultados obtenidos en París 2024 en la siguiente temporada olímpica en Los Ángeles 2028. Barajas inició de gran manera el año y espera seguir dando de qué hablar para las justas de Estados Unidos en los próximos dos años.

La barra fija fue determinante para Ángel Barajas en esta competencia de Alemania, pues, también estuvo presente en la prueba de barras paralelas, pero en esa categoría no pudo meterse a las rondas finales ni buscar alguna medalla en la Copa del Mundo.