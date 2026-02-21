Medalla de oro para Colombia en el Panamericano de Pista

Inició una nueva edición del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026, los cuales iniciaron con mucha ilusión y expectativa al ser uno de los eventos más importantes del calendario continental, reuniendo a las principales figuras del ciclismo en velódromo de América.

Esta competencia, organizada bajo la supervisión de la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), otorga no solo puntos clave para el ranking internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en busca de la clasificación hacia los grandes eventos del ciclo olímpico, pero también para galardonar con medallas a los mejores, tal como ocurrió con la colombiana, Stefany Cuadrado.

Stefany Cuadrado se queda con la medalla de oro para Colombia

La promesa del ciclismo colombiano, Stefany Cuadrado, se consagró como una de las grandes figuras de esta presente edición de los Campeonatos Panamericanos de Ciclismo de Pista 2026 que se están llevando a cabo en Santiago de Chile.

Con tan solo 19 años, Cuadrado brilló con luz propia y obtuvo la medalla de oro, consolidándose como una de las promesas más sólidas del ciclismo en el kilómetro del Panamericano de pista tras marcar 1:05.743 en la final, superando el bronce que había conseguido en 2025 y confirmando su evolución en la prueba.

Además, durante la clasificación, Cuadrado batió el récord panamericano que ella misma había impuesto en el Mundial de Chile (1:04.946). El nuevo registro: 1:04.940.

El oro logrado por Cuadrado cobra aún más relevancia si se considera el nivel de exigencia que representó este certamen continental. Su victoria representa, por tanto, un paso decisivo en su camino a Los Ángeles 2028, objetivo que ahora se vislumbra con mayor claridad.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos?

Stefany Cuadrado sueña con clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de Verano, los cuales serán en Los Ángeles 2028, y comenzarán el 14 de julio de 2028.

La ceremonia inaugural se realizará en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, marcando el regreso del evento a esta sede después de las ediciones de 1932 y 1984. Las competencias se extenderán hasta el 30 de julio de 2028, reuniendo a miles de atletas de todo el mundo.