Colombia tendrá otro ciclista en el World Tour: confirman ascenso

Una nueva generación de ciclistas colombianos se está abriendo camino en la máxima categoría de este deporte a nivel internacional. Este viernes 31 de julio se confirmó que otro pedalista del país dará el salto al World Tour.

Se trata de Juan Felipe Rodríguez Contreras, pedalista de 22 años que nació en el municipio de Tenjo, departamento de Cundinamarca.

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¿Equipo de Juan Felipe Rodríguez?

Juan Felipe Rodríguez hará parte desde este sábado 1 de agosto del equipo World Tour del EF Education EasyPost, después de desempeñarse por gran parte de la temporada en la escuadra de desarrollo (EF Education Aevolo).

Rodríguez dio el salto al ciclismo internacional para esta temporada 2026, luego de brillar en el 2025 con el Team Sistecrédito, con el cual ganó una etapa de la Ronde de l'Isard y además se quedó con el título de la Vuelta de la Juventud.

En su carrera profesional, el ciclista de Tenjo también ha vestido los colores del:

2023 - Pío Rico - Alcaldía de La Vega

2024 - Arroz Sonora 4W Rentacar

2025 - Team Sistecrédito

2026- EF Education Aevolo (Equipo de desarrollo)

2026 - EF Education EasyPost (equipo World Tour - Desde agosto)

¿Hasta cuándo tiene contrato Juan Felipe Rodríguez?

Juan Felipe Rodríguez pacto su contrato con el Ef Education EasyPost hasta diciembre de 2028, por lo que se espera que sea incluido en los objetivos de la escuadra norteamericana.

¿Cómo le fue a Juan Felipe Rodríguez en 2026?

En la temporada 2026, Rodríguez se destacó por ser tercero en el Campeonato Nacional de Ruta de Colombia. Además fue 18 en la Vuelta al Algarve, en lo que fue su primera experiencia con la nómina World Tour.

En el Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace fue tercero en la general y cuarto en la clasificación de la montaña.

Finalmente, el colombiano se destacó en el Tour de Los Alpes al ser 17 en la general y cuarto en la clasificación de los jóvenes.