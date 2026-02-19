Colombiano se afianza en la clasificación general del UAE Tour luego de la etapa 4

La competencia por el título del UAE Tour 2026 se intensifica con el pasar de los kilómetros y la etapa 4 fue una dura prueba que puso a prueba a los ciclistas que comandan la clasificación general y que no podían ceder terreno debido a los perseguidores que todavía hay en competencia.

La 8ª edición del UAE Tour 2026 ofreció otro día de ciclismo de alto nivel con un final clásico al sprint en donde se coronó al italiano, Jonathan Milan, como vencedor de la jornada. La etapa de 182 km con salida y llegada en Fujairah tuvo un desarrollo estratégico lleno de acción, en la que los protagonistas de la general siguen siendo Tiberi, Isaac del Toro y el colombiano, Harold Tejada.

Clasificación general tras la etapa 4 del UAE Tour

La carrera que contó con más de 180km en Fujairah fue una de las más exigentes de la competencia, en especial tomando en cuenta todo lo que ya se ha corrido hasta el momento. Sin embargo, a medida que avanzaron los kilómetros, equipos con opciones de victoria al sprint como Lidl-Trek asumieron el control de la carrera.

El sprint final fue un auténtico espectáculo en donde Jonathan Milan, que venía en progreso constante tras recuperarse de una caída en la primera etapa, mostró su velocidad explosiva para superar al británico Ethan Vernon (NSN) y al propio Matteo Milan, su hermano, quien sorprendió al completar el podio en tercera posición.

El resultado no solo representó otro triunfo de carácter internacional para el italiano, sino que también revalidó el buen momento de los líderes de la clasificación general. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) se mantiene como líder sólido con una ventaja de 21 segundos sobre el mexicano Isaac del Toro, quien continúa afianzado en la segunda posición general tras su destacada labor en etapas anteriores, y también le saca una ventaja de un minuto al colombiano, Harold Tejada, quien en la cuarta etapa llegó en la casilla 24 por detrás del mexicano.

1. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - 11h 12' 09''

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 21''

3. Harold Tejada (XDS Astana Team) - a 1' 00''

4. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 1' 07''

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 1' 19''

6. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) - a 1' 21''

7. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 1' 22''

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 28''

9. Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) - a 1' 30''

10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) - a 1' 43''

¿Cuándo se correrá la etapa 5 del UAE Tour 2026?

La Etapa 5 del UAE Tour está programada para el viernes 20 de febrero de 2026, continuando con la acción de esta prueba por etapas del UCI WorldTour. Esta jornada recorrerá 166 km entre Dubai Al Mamzar Park y Hamdan Bin Mohammed Smart University y se espera que tenga un perfil mayormente plano que favorezca un posible sprint masivo al final del día.