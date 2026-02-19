Colombia va por la segunda: la última vez que venció a Brasil en el Sudamericano

Infortunadamente para la Selección Colombia, el Hexagonal Final en el Sudamericano Femenino Sub-20 no arrancó de la mejor forma. Tras salir invictas de la fase de grupos con ocho unidades tras dos victorias y dos empates, se estrellaron con Ecuador en un vibrante partido que se resolvió con golazo de las ecuatorianas.

Esa cara que demostró en la primera fase no lo pudo hacer en el comienzo del Hexagonal sin mucha creación de opciones de gol y con un error en salida que generó la anotación de Ecuador que se llevó los primeros tres puntos. Colombia no tiene puntos y deberá reafianzarse en esta segunda fecha.

En este Sudamericano, clasificarán cuatro selecciones para el Mundial de Polonia que se jugará en septiembre. Quedar eliminada es difícil, pero en este segundo compromiso, una derrota del combinado colombiano podría dejar a las dirigidas por Carlos Paniagua en una situación delicada a falta de los tres partidos definitivos.

Brasil será el rival de Colombia y en el historial, las cafeteras solo le han podido ganar en una sola ocasión. Ahora esperan conseguir un segundo triunfo que les daría aire para buscar salir de posiciones incómodas de eliminación y volver a la pelea por los puestos mundialistas.

EL HISTORIAL CONTRA BRASIL: MÁS DERROTAS QUE ALEGRÍAS

Colombia evitó verse las caras con la selección de Brasil en esta fase de grupos y ahora les tocará encontrarse por la segunda fecha del Sudamericano Femenino Sub-20. Además, esquivó a la ‘Canarinha’ en los primeros dos Sudamericanos que disputó en 2006 y en 2008.

En el historial de Colombia frente a Brasil, hay más derrotas que alegrías y solo hay una victoria en el mano a mano entre los dos seleccionados. La primera ocasión en la que se vieron las caras fue en la cuarta edición en el 2010 en la final. En ese torneo clasificaron al Mundial de Alemania con un cuarto lugar en esa cita mundialista.

La final dejó un resultado favorable para Brasil con un 0-2. Colombia no tuvo la suerte deseada para cortar la racha positiva de la ‘Canarinha’ en los Sudamericanos, pues, las brasileñas son las únicas que han ganado todas las ediciones continentales.

En 2012, volvieron a verse las caras en la fase final con una derrota de la Selección Colombia por un gol. Afortunadamente, dos años más tarde las colombianas le sacaron el primer punto a las brasileñas con una igualdad sin goles, pero en los cuadrangulares cayeron goleadas 0-6.

2015 volvieron a verse las caras en el cuadrangular final en la primera fecha con un empate sin goles para sumar otra unidad. La maternidad de la ‘Canarinha’ persistió en el 2018 con una victoria por goleada de las brasileñas. En 2022 Brasil volvió a sacar el triunfo.

LA ÚLTIMA VEZ QUE COLOMBIA LE PUDO GANAR A BRASIL EN EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-20

La primera vez que Colombia logró ganarle a Brasil fue en la edición pasada del Sudamericano Femenino Sub-20 en 2024. Se encontraron en la fase de grupos con los primeros tres puntos a favor de las colombianas bajo la dirección técnica de Carlos Paniagua.

Fue un triunfo 2-1 con goles de Juana Ortegón y Gabriela Rodríguez. El descuento de las brasileñas fue de Pamela Dos Santos. Juana se vuelve a ver las caras con el seleccionado de Brasil en este Sudamericano.

Sin embargo, la última vez que se enfrentaron fue en aquella edición del 2024 en el Hexagonal Final, resultado que favoreció a Brasil con un solitario tanto de Rebeca Costa. En este 2026, la selección cafetera espera dar el golpe y conseguir su segunda victoria en el historial contra las brasileñas.