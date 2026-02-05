José Manuel Posada ganó la contrarreloj juvenil en el Campeonato Nacional de Ciclismo

Este jueves 5 de febrero arrancaron los Campeonatos Nacionales de Ciclismo con las primeras pruebas, entre ellas, la contrarreloj femenina y masculina juvenil. Quedan todavía varias categorías por saldar en la jornada inicial que transcurre por el departamento de Cundinamarca, Colombia.

A partir de las 9 de la mañana, se llevó a cabo el recorrido de la categoría juvenil masculino. El punto de partida fue la Glorieta Calle 4 variante Zipaquirá y terminó en Pasavías antes de la Glorieta Calle 4 con 26,1 kilómetros por afrontar a lo largo de la jornada.

Además del sitio de salida, los ciclistas pasaron por Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes Peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 previo de llegar a Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

¿QUIÉN GANÓ LA PRUEBA CONTRARRELOJ MASCULINA JUVENIL EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO?

Con esas condiciones del recorrido de este jueves en la mañana, el protagonista fue el ciclista del CPS Profesional Team, José Manuel Posada que fue el más rápido al final de la jornada con la necesidad de imponer el mejor registro de tiempo y llevarse el liderato en la clasificación.

Emanuel Restrepo fue el primero en atreverse a dejar una marca impasable con un tiempo de 31 minutos y 37 segundos. A falta de pocos competidores por afrontar el recorrido, el ciclista del Team Sistecrédito no pudo mantener su marca para quedarse con la victoria.

Fue superado por José Manuel Posada que le sacó una diferencia de 34 segundos para quedarse con la victoria de la prueba juvenil contrarreloj en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo. Después de Emanuel Restrepo, el podio lo completó Juan Esteban Canchón, ciclista del equipo Trevigliese AS con un tiempo de 31:43, es decir, 40 segundos de Posada y seis segundos con respecto a Emanuel Restrepo.

Sin embargo, la competencia fue muy reñida con los tiempos de los ciclistas que quedaron por fuera del podio. El siguiente fue Santiago Ruiz que llegó en menos de un minuto de diferencia con respecto a José Manuel Posada. El último en pasar fue Juan Artunduaga a siete minutos del ganador.

CLASIFICACIÓN DE LA CRONO JUVENIL FEMENINA DE LOS NACIONALES DE CICLISMO

1. José Manuel Posada – CPS Profesional Team | 31:03

2. Emanuel Restrepo – Team Sistecrédito | 31:37

3. Juan Esteban Canchón – Trevigliese AS | 31:43

4. Santiago Ruiz – Orgullo Paisa | 32:02

5. Simón Loaiza – Avinal Carmen de Viboral | 32:04