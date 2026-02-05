Nacionales de ciclismo: Samara Bedoya ganadora de la contrarreloj de damas Sub 23

Comenzó de manera oficial una nueva edición de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en la que se podrá disfrutar de distintas carreras con grandes protagonistas en sus pistas como lo es el propio Egan Bernal, quien llega a defender el título, pero también a inspirar a las jóvenes generaciones que participarán.

Una de las categorías en juego es el CRI FEMENINO SUB23, en donde las pedalistas se empiezan a dar a conocer, sumar experiencia con cada kilómetro que recorren, pero también a sumar victorias, tal como ocurrió con la ciclista del TEAM SISTECREDITO, Samara Bedoya, quien logró quedarse con un sólido triunfo de la contrarreloj.

Lea también José Manuel Posada ganó la contrarreloj juvenil en el Campeonato Nacional de Ciclismo

¿QUIÉN GANÓ LA CONTRARRELOJ FEMENINA SUB 23 EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO?

Las ciclistas que forman parte de la categoría de damas sub 23 y élite disputaron la contrarreloj de 26.1 kilómetros con inicio y meta en la Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá desde las 9:00 A.M. y la elegida para debutar en esta competencia y darle paso a las demás competidoras fue María Rodríguez (Liga de Casanare) quien partió a las 9:31 A.M.

Tras más de 20 km de carrera fue Samara Bedoya quien logró llevarse el triunfo con una significativa ventaja sobre las demás ciclistas que ocuparon el podio. La competidora del TEAM SISTECREDITO se llevó la etapa con un tiempo de 00:34:23-90.

Lea también Estefanía Castillo ganó la 'crono' juvenil de damas en los Nacionales de Ciclismo

Bedoya logró sacarle 10 segundos de ventaja a su compañera de equipo, Natalia Garzón, y 28 a Angie Londoño quien completó el podio de las tres mejores de la carrera, una destacada participación en sus primeros kilómetros recorridos.

En otras noticias: Las opciones de James, lo que es verdad y lo que no

Así quedó el top 10 de la contrarreloj de damas Sub 23