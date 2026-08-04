¿Cómo le fue a Tadej Pogacar en su única participación en la Vuelta a España?

El ciclista esloveno Tadej Pogacar sorprendió en las últimas horas, después de que el UAE Team Emirates lo confirmara en su nómina para disputar la edición 81 de la Vuelta a España, que se llevará a cabo desde el 22 de agosto hasta el 13 de septiembre.

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Pogacar estará acompañado por Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Ivo Oliveira y Domen Novak, quienes lo respaldarán en las etapas de alta montaña y en las jornadas de transición.

Historia de Tadej Pogacar en la Vuelta a España

Tras confirmarse su partición, Tadej Pogacar disputará por segunda ocasión en su carrera la Vuelta a España, teniendo en cuenta que su primera presencia en la ronda ibérica se registró en la edición de 2019.

En ese entonces, con 20 años, Pogacar empezó a dar muestras de su talento al terminar la prueba en la tercera posición de la clasificación general a 2'55'' de su compatriota Primoz Roglic, quien se quedó con la victoria.

La segunda posición del podio fue para el español Alejandro Valverde.

Tadej Pogacar, además de terminar tercero en la clasificación general, se quedó con el título del mejor joven de la Vuelta a España 2026, pero también celebró tres victorias de etapa.

Pogacar se impuso en la quinta jornada, que contó con un exigente recorrido montañoso de 94.4 kilómetros con inicio en Andorra la Vella y meta en Cortals d’Encamp.

Posteriormente, el esloveno celebró la victoria de la fracción 13, también de alta montaña con un recorrido total de 166.4 kilómetros con salida en Bilbao y meta en Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega.

La última victoria de Tadej Pogacar en la Vuelta a España se registró el 14 de septiembre, cuando logró la primera posición en la etapa 20, que presentó un recorrido de 190.4 kilómetros con inicio en Arenas de San Pedro y meta en Plataforma de Gredos.

Tadej Pogacar va por las tres grandes

En este 2026, Tadej Pogacar intentará sumar a su palmarés la gran vuelta que le hace falta, teniendo en cuenta que ya ha celebrado cinco Tour de Francia y un Giro de Italia.