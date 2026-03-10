Confirmada la próxima carrera de Richard Carapaz

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ya tendría definida cuál será su próxima competencia dentro del calendario europeo de la temporada 2026, en medio de su participación en varias carreras disputadas en territorio italiano.

El corredor del equipo EF Education–EasyPost estaría en la línea de partida de la Milán-Turín, competencia de un solo día que se disputará el próximo miércoles 18 de marzo.

Aunque la escuadra estadounidense aún no ha hecho oficial su participación en esa prueba, se espera que el anuncio se produzca en los próximos días a través de los canales oficiales del equipo.

De confirmarse su presencia, esta sería la cuarta carrera del año para el campeón olímpico ecuatoriano, quien poco a poco ha ido tomando ritmo en el calendario internacional.

¿Cómo le ha ido a Carapaz en 2026?

Hasta ahora, Carapaz ha disputado dos clásicas importantes en Italia: el Trofeo Laigueglia y la Strade Bianche, competencias en las que finalizó en las posiciones 29 y 39, respectivamente.

Además, el corredor sudamericano se encuentra actualmente compitiendo en la Tirreno-Adriático, otra de las pruebas tradicionales del calendario italiano que reúne a varios de los mejores ciclistas del pelotón internacional.

Su calendario de la temporada, sin embargo, sufrió algunos cambios a comienzos de año debido a una situación personal que afectó su planificación deportiva.

¿Por qué se movió el calendario de Richard Carapaz?

En principio, Carapaz tenía previsto iniciar su campaña en el Challenge de Mallorca, pero finalmente tuvo que declinar su participación tras el fallecimiento de su madre.

Ahora, con su regreso a la competencia y la posibilidad de disputar la Milán-Turín, el ecuatoriano continúa retomando ritmo en el pelotón internacional mientras se prepara para los grandes retos de la temporada.