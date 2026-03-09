Julio Teherán anunció su retiro del béisbol profesional.

El beisbolista colombiano Julio Teherán anunció este lunes 9 de marzo su retiro de la actividad profesional. El propio Teherán dio a conocer la noticia en rueda de prensa posterior al triunfo de la Selección Colombia sobre Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol.

"Quiero anunciar oficialmente de que es el retiro mío del juego. Ha sido una decisión que he pensado mucho, pero creo que es el momento indicado, estoy agradecido con mi familia, con mi país y con mis compañeros por el apoyo. El representar a Colombia en el mejor béisbol del mundo fue un honor. Ha sido difícil tomar la decisión, pero sé que las señales son las indicadas", dijo.

La carrera de Julio Teherán

Con 35 años, Julio Teherán tomó la decisión de dejar el béisbol profesional, después de sufrir algunas lesiones que le impidieron mantenerse en el más alto nivel.

Sin embargo, el pelotero nacido en Cartagena cumplió con una destacada carrera, principalmente en las Grandes Ligas.

Teherán fue firmado por los Bravos de Atlanta, organización con la que hizo su proceso de ligas menores.

El cartagenero se destacó con los Bravos de Danville, Bravos de Roma, los Pelícanos de Mirtle Beach y con el Equipo Clase AA Bravos de Misisipi, hasta que en el 2011 fue ascendido a los Bravos de Gwinnett de a categoría Triple A.

En el 2011, el pelotero derecho fue promovido al equipo de Grandes Ligas en donde se ganó un lugar en os Bravos de Atlanta hasta la temporada 2019.

Posteriormente, hizo parte de Angelinos de Los Angeles (2020-2021), Tigres de Detroit (2021), Padres de San Diego, Cerveceros de Milwaukee(2022-2023), Orioles de Baltimore (2024), Mets de Nueva York, Cachorros de Chicago, Orioles de Baltimore.

Entre sus registros, Julio Teherán se retira siendo el lanzador récord de aperturas consecutivas con los Bravos de Atlanta, ya que fue el encargado de lanzar en el opening day entre 2014 hasta 2019.

En los últimos años, el cartagenero vio afectado su rendimiento al sufrir constantes lesiones, principalmente en el hombro derecho.