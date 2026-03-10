Djokovic triunfó y se encamina al título del Indian Wells

Indian Wells es considerado por muchos como el “quinto Grand Slam”, considerado así por la calidad de los participantes, tal como lo es la presencia de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Medvedev, la magnitud del complejo deportivo y la gran cantidad de público que asiste cada año. El torneo suele reunir a más de 450.000 espectadores.

Es justamente el serbio, Djokovic, quien es el protagonista de la ronda 32 que se llevó a cabo el lunes 9 de marzo tras superar un exigente desafío ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic en la tercera ronda del BNP Paribas Open de Indian Wells 2026.

Contundente victoria de Djokovic y clasificación a octavos de final

El exnúmero uno del mundo necesitó tres sets para imponerse por 6-4, 1-6 y 6-4, en un duelo intenso que se disputó en el Stadium 1 del complejo californiano, pero que dejó en evidencia la predominancia del serbio que quiere volver a triunfar en una era que está comandada por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El encuentro comenzó con un Djokovic sólido desde el fondo de la cancha. El serbio, tercer sembrado del torneo, aprovechó su experiencia para controlar los intercambios y logró un quiebre clave que le permitió quedarse con el primer set por 6-4.

Sin embargo, Kovacevic reaccionó y elevó su nivel de agresividad, presionó con su primer saque y comenzó a tomar la iniciativa en los rallies. Esa actitud le permitió romper el servicio del serbio en varias oportunidades y dominar el set con autoridad, cerrándolo por 6-1 para igualar el marcador.

Con el partido igualado, el tercer set se convirtió en una auténtica batalla. Djokovic recurrió a su experiencia y a su fortaleza mental para recuperar el control del encuentro. El serbio mantuvo la calma en los momentos decisivos, elevó su consistencia desde la línea de fondo y consiguió un quiebre fundamental que terminó inclinando el partido a su favor. Finalmente, cerró el set por 6-4 para sellar su clasificación a la siguiente ronda del Masters 1000 californiano.

Próximo partido de Djokovic en el Indian Wells

El tenista serbio sigue dando de qué hablar en uno de los torneos más importantes en el inicio de la temporada 2026 al clasificar a los octavos de final del Indian Wells, en donde se medirá ante una de las jóvenes promesas del tenis inglés, Jack Draper. El duelo contra el tenista de 24 años para definir quien se queda con un cupo a los cuartos de final se llevará a cabo el 9 de marzo.