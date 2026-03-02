Confirmada la próxima carrera de Richard Carapaz y Santiago Buitrago

Los ciclistas Richard Carapaz y Santiago Buitrago fueron confirmados para disputar una competencia del calendario europeo, pues harán parte del Trofeo Laigueglia 2026, clásica italiana que celebrará su edición 63 y reunirá a varios nombres destacados del pelotón internacional.

La carrera se disputará este miércoles 4 de marzo, con un exigente recorrido de 192 kilómetros, caracterizado por constantes ascensos y un trazado ideal para corredores explosivos y especialistas en pruebas de un día.

Próxima carrera de Santiago Buitrago

Uno de los focos estará puesto sobre el bogotano Santiago Buitrago, corredor del Bahrain - Victorious, quien llega como una de las cartas latinoamericanas más llamativas pese a no contar con un perfil tradicional de clasicómano.

El colombiano ha demostrado versatilidad en competencias europeas y buscará aprovechar el terreno quebrado para mantenerse competitivo frente a especialistas en este tipo de pruebas, en una carrera que suele definirse en los kilómetros finales.

Richard Carapaz vuelve a competir oficialmente

También fue confirmada la presencia del ecuatoriano Richard Carapaz, integrante del EF Education - EasyPost, quien reaparecerá oficialmente en competencia tras atravesar un difícil momento personal luego del fallecimiento de su madre a finales del mes de enero.

La nómina latinoamericana contará además con el boyacense Santiago Umba, quien representará al equipo Solution Tech NIPPO Rali, continuando así su proceso de consolidación dentro del ciclismo europeo.

La presencia colombiana será amplia, pues también estarán en competencia Edward Cruz y Martín Santiago Herreño, ambos corredores del Bardiani CSF 7 Saber, junto a Edison Callejas y Juan Diego Quintero, quienes competirán bajo los colores del Petrolike.

Un colombiano fue campeón del Trofeo Laigueglia

Históricamente, el balance colombiano en el Trofeo Laigueglia tiene un capítulo destacado gracias a José Serpa, quien se convirtió en el único escarabajo en ganar la prueba, esto, en 2014.

Otros ciclistas nacionales han estado cerca del triunfo, como Miguel Ángel Rubiano, subcampeón en 2012, y Egan Bernal, quien finalizó segundo en 2021.