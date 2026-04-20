Confirmada la próxima carrera WorldTour de Daniel Martínez y Brandon Rivera

Los ciclistas colombianos Daniel Felipe Martínez y Brandon Smith Rivera fueron confirmados para disputar una nueva edición de la clásica Flecha Valona, una de las competencias más tradicionales del calendario WorldTour, que en 2026 celebrará su edición número 90.

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¿Cuándo se corre la Flecha Valona?

La carrera se llevará a cabo este miércoles 22 de abril y contará con un exigente recorrido de 200 kilómetros entre Herstal y el icónico Mur de Huy, escenario habitual de definición en esta prueba y que pondrá a prueba a los mejores escaladores del pelotón.

En el caso de Brandon Rivera, actual campeón de la prueba contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo, hará parte de la nómina del Ineos Grenadiers, equipo que presentará una alineación competitiva para afrontar esta clásica belga.

Nómina del Ineos para la Flecha Valona

Rivera estará acompañado por corredores como Axel Laurance, Dorian Godon, Kévin Vauquelin, Jack Haig, Bob Jungels y Artem Shmidt, en un equipo que mezcla experiencia y juventud para buscar protagonismo.

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Por su parte, Daniel Felipe Martínez integrará la escuadra del Red Bull - BORA - hansgrohe, formación que también contará con nombres destacados dentro del pelotón internacional.

Corredores del Red Bull-Bora para la Flecha Valona

En esta nómina aparecen ciclistas como Nico Denz, Haimar Etxeberria, Finn Fisher-Black, Jai Hindley, Callum Thornley y Jan Tratnik, quienes respaldarán el trabajo del colombiano en una competencia de alta exigencia.

Sin embargo, Martínez y Rivera no serán los únicos representantes del país en la prueba, ya que también fue confirmada la presencia de Juan Guillermo Martínez con el Team Picnic PostNL.

El colombiano compartirá equipo con Frank Van den Broek, Warren Barguil, Matthew Dinham, Alexy Faure Prost, Bjorn Koerdt y Oliver Peace, en otra formación que buscará destacarse en el recorrido.

La Flecha Valona, que tendrá once desniveles a lo largo de su trazado, se perfila como una oportunidad importante para que los ciclistas colombianos midan su nivel frente a la élite mundial en una de las clásicas más exigentes del calendario europeo.