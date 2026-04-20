Wolverhampton desciende de la Premier League: ¿Cuáles serán los otros dos?

El empate a cero entre el Crystal Palace y el West Ham United confirmó el descenso del Wolverhampton Wanderers al Championship (Segunda división inglesa) tras ocho temporadas en la élite.

Los 'Wolves', que han estado en descenso desde la primera jornada y apenas han sumado 17 puntos en 33 jornadas, estaban condenados al descenso desde hace muchas semanas, pero lo han ido retrasando gracias a un par de triunfos logrados entre febrero y marzo frente a Liverpool y Aston Villa.

Lea también Luis Díaz logró increíble récord: el mejor de las 5 grandes ligas de Europa

El equipo que dirige Rob Edwards vuelve al Championship por primera vez desde la temporada 2017-2018 y después de ocho temporadas en la Premier League en las que incluso llegaron a disputar la Europa League en la 2019-2020, alcanzando los cuartos de final donde fueron eliminados por el Sevilla.

¿Cuáles serán los otros dos equipos que descenderán?

A falta de cinco jornadas para terminar el calendario de la Premier League en su temporada 2025/2026, aún resta por conocer el nombre de los dos equipos que acompañarán en la próxima campaña a Wolverhampton Wanderers en el Championship.

Lea también Manchester City venció a Arsenal y apretó la disputa del título de la Premier League

Teniendo en cuenta los puntajes registrados hasta el momento, el Burnley es el principal candidato para descender al contar actualmente con 20 unidades.

Burnley confirmaría su descenso en la próxima jornada cuando se mida al Manchester City, que está luchando por el título.

El tercer y último lugar para descender lo tiene actualmente el Tottenham, que ha cumplido una pobre campaña al contar únicamente con 31 puntos.

Los spurs intentarán salvarse, ya que tienen muy cerca a West Ham (33 unidades), Nottingham Forest (36 puntos) y a Leeds United (39 unidades).

Lea también El próximo título que podría ganar Luis Díaz con Bayern Múnich en la temporada 2025/2026

Lucha por el descenso en la Premier League

19. Burnley - 20 puntos

18. Tottenham - 31 puntos

17. West Ham - 33 puntos

16. Nottingham Forest - 36 puntos

15. Leeds United - 39 puntos