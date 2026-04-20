Wolverhampton desciende de la Premier League: ¿Cuáles serán los otros dos?

El empate a cero entre el Crystal Palace y el West Ham United confirmó el descenso del Wolverhampton Wanderers al Championship (Segunda división inglesa) tras ocho temporadas en la élite.
Los 'Wolves', que han estado en descenso desde la primera jornada y apenas han sumado 17 puntos en 33 jornadas, estaban condenados al descenso desde hace muchas semanas, pero lo han ido retrasando gracias a un par de triunfos logrados entre febrero y marzo frente a Liverpool y Aston Villa.
El equipo que dirige Rob Edwards vuelve al Championship por primera vez desde la temporada 2017-2018 y después de ocho temporadas en la Premier League en las que incluso llegaron a disputar la Europa League en la 2019-2020, alcanzando los cuartos de final donde fueron eliminados por el Sevilla.
¿Cuáles serán los otros dos equipos que descenderán?
A falta de cinco jornadas para terminar el calendario de la Premier League en su temporada 2025/2026, aún resta por conocer el nombre de los dos equipos que acompañarán en la próxima campaña a Wolverhampton Wanderers en el Championship.
Teniendo en cuenta los puntajes registrados hasta el momento, el Burnley es el principal candidato para descender al contar actualmente con 20 unidades.
Burnley confirmaría su descenso en la próxima jornada cuando se mida al Manchester City, que está luchando por el título.
El tercer y último lugar para descender lo tiene actualmente el Tottenham, que ha cumplido una pobre campaña al contar únicamente con 31 puntos.
Los spurs intentarán salvarse, ya que tienen muy cerca a West Ham (33 unidades), Nottingham Forest (36 puntos) y a Leeds United (39 unidades).
Lucha por el descenso en la Premier League
19. Burnley - 20 puntos
18. Tottenham - 31 puntos
17. West Ham - 33 puntos
16. Nottingham Forest - 36 puntos
15. Leeds United - 39 puntos