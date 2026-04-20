Egan Bernal volvió a competencia: así está en la general del Tour de los Alpes

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal volvió a competencia este lunes 20 de abril al ser parte de la nómina del INEOS Grenadiers en la edición 49 del Tour de los Alpes.

Bernal reapareció, luego de no hacerlo desde el pasado 28 de febrero cuando ocupó la séptima posición en la Faun-Ardèche Classic.

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Así le fue a Egan Bernal en la etapa 1 del Tour de los Alpes

Este lunes, Egan Bernal se mostró activo y con el objetivo de adquirir ritmo de competencia en la etapa 1 del Tour de los Alpes, teniendo en cuenta que se está preparando para disputar el Giro de Italia.

Bernal se mantuvo en el pelotón principal durante la jornada de 144.3 kilómetros con inicio y meta en Innsbruck.

Al final, el colombiano cruzó la meta en la casilla 59, ya que la fracción se definió en un embalaje masivo.

En la clasificación general, Egan Bernal se ubica en el puesto 60 a 10'' del líder, el italiano Tommaso Dat (Team UKYO), quien se quedó con la victoria y además se convirtió en el dueño de la primera posición de la carrera.

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El top 3 del día lo completaron Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), segundo y tercero, respectivamente.

Recorrido de la etapa 2 del Tour de los Alpes

La segunda etapa de la edición 49 del Tour de los Alpes se disputará este mart4s 21 de abril y contará con un recorrido total de 147.5 kilómetros.

La jornada partirá desde Telfs y tendrá meta Martell/Val Martello.