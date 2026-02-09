Confirmadas las carreras de Egan Bernal tras los Campeonatos Nacionales

Toda una fiesta se vivió en Zipaquirá luego del espectacular triunfo de Egan Bernal en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026, donde el pedalista del INEOS Grenadiers se impuso en el ascenso final tras una gran batalla con Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), quien terminó segundo a 7 segundos del ganador.

El ciclista de 29 años defendió el título obtenido en el 2025 y ahora se alista para lo que serán los otros retos de la temporada, un calendario que según ‘La Gazzetta dello Sport’ está pensado para que Bernal llegue de la mejor forma al próximo Giro de Italia.

La carrera donde Egan Bernal estrenará el maillot de Campeón Nacional en 2026

El escalador colombiano, que el año pasado dio muestras de una destacada mejoría tras lo que fue su larga recuperación de aquel alarmante accidente sufrido en enero del 2022 que puso en riesgo su vida y lo dejó al borde del abandono en su carrera como ciclista profesional, afrontará unas pruebas de un día para estrenar el maillot de campeón nacional.

Será el próximo 28 de febrero cuando Egan Bernal vuelva a la acción, donde afrontará la Clásica Faun-Ardèche en territorio francés, competencia en la que participarán 21 equipos, incluyendo 12 WorldTeams y 6 ProTeams.

Las próximas carreras que tendrá el ‘capo’ del INEOS Grenadiers

De acuerdo con información de ESPN, el ciclista de Zipaquirá ya tiene en su calendario varios retos establecidos, pues luego de lo que será la Clásica Faun-Ardèche participará en la Faun Drome Classic, programada para el domingo 1 de marzo.

Para los siguientes desafíos se vendrán conocidas competencias, donde aparece la Strade Bianche (7 y 8 de marzo), la Tirreno-Adriático (primera carrera por etapas para Egan Bernal en este 2026 que se disputará del 9 al 15 de marzo) y la Vuelta a Catalunya que se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo.

