[Video] Nairo atacó y peleó la etapa 3 del Tour de Omán: así va la general

En un final explosivo y emocionante, el suizo Mauro Schmid (Jayco Alula) se ha vestido de líder tras imponerse en la tercera etapa del Tour de Omán disputada entre Samail "Al Fayhaa Resthouse" y Eastern Mountain, de 191.3 km, jornada donde el Movistar Team trató de asaltar la general con Nairo Quintana y Diego Pescador, quien terminó cruzando la meta en la sexta posición a 7 segundos del ganador.

Schmid evidenció el estado dulce de forma que le llevó al segundo puesto en el Tour Down Under y al triunfo en la reciente Clásica de Muscar, y, con un ataque prolongado en el tramo más exigente del ascenso final, fue capaz de alzarse con la victoria y enfundarse el maillot de líder.

Nairo Quintana y Diego Pescador; protagonistas en el Tour de Omán

El ciclista suizo fue el más fuerte en el grupo que persiguió al colombiano Nairo Quintana, quien lanzó la estrategia del Movistar a 2,5 km de meta. Neutralizado Nairo, el siguiente ataque lo protagonizó Schmid, quien reservó su latigazo final a 500 metros de la cima, donde nadie lo pudo detener y cruzó la línea con un tiempo de 4.13.17, a una media de 45,3 km/hora.

Le siguieron en meta el italiano Christian Scaroni (Astana) y el noruego Martin Tjotta (Uno X) a 3 segundos. Con el mismo tiempo, cuarto, llegó el australiano del Caja Rural Sebastian Berwick. Le siguieron Diego Pescador, quinto, y el español Cristian Rodríguez (Astana), a 7.

Cambios en la general del Tour de Omán 2026

El francés Veistroffer no pudo defender el liderato. Aunque fue protagonista de la fuga del día, claudicó en la subida final. Ahora Schmid preside la clasificación con 4 segundos sobre Scaroni y 9 respecto a Tjotta. Pescador es quinto, a 17, y Rodríguez séptimo, a 21. Cierra Nairo Quintana el top 10 a 30 segundos del suizo.

Este martes se disputa la cuarta etapa entre Al Sawadi Beach y Sohar, jornada llana de 146.8 km propicia para los velocistas, donde se esperan buenas actuaciones de los colombianos Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) y Fernando Gaviria (Caja Rural).

