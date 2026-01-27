Confirman primera carrera de Richard Carapaz en este 2026

Se presentaron muchos rumores sobre el futuro de Richard Carapaz en este 2026, pues reportes indicaban la posibilidad de que el pedalista ecuatoriano volviera al Movistar Team o probará suerte en otro equipo, sin embargo, la ‘locomotora de Carchi’ sigue en el EF Education-EasyPost.

Carapaz ha decidido continuar en el equipo norteamericano (institución a la que representa desde el 2022) y se alista para lo que será el inicio de esta nueva temporada, donde su gran reto estará en el próximo Giro de Italia (carrera que se llevará a cabo del viernes 8 al domingo 31 de mayo).

Richard Carapaz y la carrera en la que debutará en este 2026

El escalador de 32 años, líder y máximo referente del EF Education, ha establecido junto con su equipo un calendario de competencias perfilado para llegar de la mejor forma al Giro de Italia, donde el primer desafío aparece con el Challenge Mallorca 2026, competencia compuesta por cinco trofeos independientes de un día que se desarrollará del 28 de enero al 1 de febrero

Así las cosas, la primera cita del calendario profesional europeo de ciclismo para Richard Carapaz será el ‘Trofeo Calvià’ que se disputará este miércoles 28 de enero, carrera conocida por su exigente recorrido de media montaña, perfilada para los escaladores y ciclistas explosivos.

Carapaz y las siguientes carreras que tiene en su calendario

Previo al Giro de Italia, el corredor ecuatoriano disputará también la 63ª edición del Trofeo Laigueglia, clásica carrera que se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de marzo, un recorrido exigente de 201 km por las colinas italianas de Laigueglia y Alassio.

Por último, según los reportes relacionados a Richard Carapaz, la Tirreno-Adriático (del 9 al 15 de marzo) es la otra carrera que el ecuatoriano tendrá en su radar, competencia por etapas que combina jornadas planas con etapas de alta montaña.