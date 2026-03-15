Daniel Martínez, subcampeón de la París Niza: así terminó la clasificación general

El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) tuvo una brillante actuación en la edición 84 de la París Niza al quedarse con la segunda posición de la clasificación general.

Martínez, que afrontó su segunda prueba por etapa dentro del calendario World Tour, luego de haber sido séptimo en la Vuelta al Algarve, se convirtió en el segundo pedalista más fuerte de la carrera francesa, solo por detrás del danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), quien se quedó con el título.

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Daniel Martínez demostró un gran estado de forma y además inteligencia para correr este tipo de pruebas.

El colombiano consolidó su podio en la general en la cuarta etapa, en la que finalizó segundo por detrás de Vingegaard, quien celebró la victoria.

En las siguientes jornadas, Daniel Felipe se mantuvo dentro del pelotón de favoritos, para ratificar el tiempo necesario y quedarse con el segundo cajón del podio.

Este domingo 15 de marzo, en la octava etapa, el colombiano sufrió más de la cuenta, ya que protagonizó una fuerte caída a más de 50 kilómetros para la línea de meta. Sin embargo, Martínez se recuperó para disminuir la pérdida de tiempo y evitar el descenso en la general.

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Top 5 de la clasificación general de la París Niza

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike)

2. Daniel Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4'23''

3. Georg Steinhauser (EF Education Easy Post) a 6'07''

4. Kevin Vauquelin (INEOS Grenadiers) a 6'24''

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 7'31''

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