Jonas Vingegaard es el campeón de la París Niza 2026

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se convirtió este domingo 15 de marzo en el nuevo campeón de la París Niza al quedarse con la primera posición de la clasificación general en la edición 84 de la reconocida carrera francesa.

Vingegaard confirmó el título, después de ganar la cuarta y la quinta etapa, y defender de gran manera el primer lugar de la clasificación general.

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Este domingo 15 de marzo, el danés revalidó su maillot amarillo al ocupar la segunda casilla de la octava y última fracción, que fue ganada por el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious).

El colombiano Harold Tejada (Astana) completó el podio del día al finalizar tercero en la fracción.

Clasificación general de la París Niza

En la lucha por la clasificación general Jonas Vingegaard no tuvo rival, ya que se quedó con comodidad con el primer lugar.

La segunda posición fue para el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe), quien defendió de gran manera su casilla, ya que sufrió una fuere caída este domingo en la última etapa.

A pesar del contratiempo, Martínez se repuso del golpe y alcanzó a cruzar la meta en la casilla 20 y solo perdió 51 segundos con respecto al grupo de favoritos.

De esta manera, Daniel Felipe se ratificó en la segunda casilla de la general a 4'27'' de Jonas Vingegaard.

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El top 3 de la París Niza lo completó el alemán Georg Steingauser (EF Education Eaasy Post) a 6'01''.

Top 5 de la clasificación general de la París Niza

1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike)

2. Daniel Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) a 4'23''

3. Georg Steinhauser (EF Education Easy Post) a 6'07''

4. Kevin Vauquelin (INEOS Grenadiers) a 6'24''

5. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 7'31''