El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) dio una nueva muestra de su calidad y se ratificó como el gran favorito para ganar el Tour de Francia al dar este jueves 9 de julio un gran golpe al danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

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Pogacar se convirtió en el nuevo líder del Tour de Francia, después de quedarse con la victoria en la etapa 6, que contó con un recorrido total de 186.2 kilómetros con inicio en Pau y meta en Gavarnie Gédre.

El esloveno probó las piernas de Vingegaard al lanzar un brutal ataque en el ascenso al Col du Tourmalet.

Pogacar aprovechó el trabajo hecho por el mexicano Isaac del Toro, quien seleccionó el pelotón principal y sirvió de lanzador para el esloveno que atacó y sacó una importante ventaja sobre Vingegaard, quien no pudo igualar su ritmo.

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Al final, Tadej Pogacar cruzó la meta en solitario en primer lugar con una diferencia de 2'38' sobre Jonas Vingegaard.

¿De cuánto es la ventaja de Pogacar sobre Vingegaard en la general del Tour de Francia?

Al ganar la etapa 6 y lograr una considerable ventaja, Tadej Pogacar se convirtió en el líder de la clasificación del Tour de Francia.

El esloveno registra un tiempo total de 21 horas, 11 minutos y 57 segundos.

De esta manera, Tadej Pogacar logró una ventaja de dos minutos y 42 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard, quien está en la segunda casilla de la clasificación general.