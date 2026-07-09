Pogacar ganó la etapa 6 del Tour de Francia y es líder de la general

El Tour de Francia 2026 entra en una fase clave con la disputa de la sexta etapa, una jornada que termina siendo un examen importante para los candidatos a la clasificación general, ya que es una de las más exigentes, con un recorrido de 186.2km.

Lea también Tour de Francia 2026: Egan Bernal y más colombianos en la general tras la etapa 6

Pau › Gavarnie-Gèdre fue el recorrido que están haciendo los ciclistas y también fue el terreno en donde justamente Tadej Pogacar volvió a demostrar por qué es considerado uno de los ciclistas más explosivos, ya que sorprendió a todos con un potente ataque cuando restaban cerca de 43 kilómetros para la meta, un movimiento que lodejó como ganador de la etapa y como líder parcial de la competencia.

Pogacar es líder de la general tras ganar la etapa 6 del Tour de Francia

Tras un inicio relativamente controlado por los equipos de los favoritos, Pogacar decidió acelerar el ritmo aprovechando las primeras rampas de una ascensión. Como suele hacerlo, el líder del UAE Team Emirates-XRG se levantó sobre la bicicleta y lanzó un cambio de velocidad que pocos ciclistas pudieron seguir.

El esloveno intentó escapar en solitario durante varias ocasiones, pero siempre estuvo seguido por Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, dos de los principales candidatos al título.

Durante varios kilómetros, Pogacar mantuvo un ritmo altísimo, seleccionando el grupo de cabeza y eliminando a numerosos aspirantes de la lucha por la victoria del día, pero su mejor momento llegó indiscutiblemente en el kilómetro 43 cuando escapó del pelotón junto con su compañero de equipo, Isaac del Toro, y Vingegaard.

Sin embargo, con el ascenso aún más empinado, Pogacar poco a poco fue sacándole diferencia a sus perseguidores y terminó en solitario como líder de la etapa, llegando con un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 7 segundos, dejándolo de paso como líder parcial de la clasificación general.