[Video] Terrible ataque de Pogacar y Del Toro en Tourmalet - etapa 6 del Tour de Francia

La sexta etapa del Tour de Francia 2026 empezó a marcar diferencias en la alta montaña. En el ascenso al Col du Tourmalet, puerto fuera de categoría, el UAE Team Emirates - XRG lanzó un ataque demoledor que puso contra las cuerdas a todos sus rivales.

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Cuando restaban aproximadamente 43 kilómetros para la meta, el equipo emiratí ejecutó una estrategia perfecta para seleccionar el grupo de favoritos y dejar en una posición inmejorable a Tadej Pogacar.

El gran protagonista de la maniobra fue el mexicano Isaac del Toro, quien asumió un fuerte ritmo al frente del grupo y se encargó de preparar el terreno para el ataque definitivo de su compañero de equipo.

Aprovechando el trabajo de Del Toro, Pogacar cambió de ritmo y se marchó en solitario, dejando prácticamente sin capacidad de respuesta a sus principales adversarios en la lucha por el Tour.

Video del ataque de Pogacar en Tourmalet

Entre los corredores que intentaron seguir la aceleración estaban Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), quienes cedieron terreno ante el poderoso movimiento del vigente aspirante al título.

Con este ataque, Pogacar pasó a convertirse en el nuevo líder virtual de la etapa y quedó muy bien encaminado para luchar por la victoria en una de las fracciones más exigentes de la presente edición de la ronda francesa.

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La etapa de este jueves se disputa sobre 186,2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre, con el exigente paso por el Tourmalet como gran juez de la jornada. A falta del tramo definitivo, el UAE Team Emirates - XRG domina la carrera gracias a una exhibición táctica liderada por Isaac del Toro y rematada por Tadej Pogacar.