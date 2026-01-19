Definida la primera carrera de Egan, Nairo, Martínez y más colombianos en este 2026

Cada vez falta menos tiempo para que de inicio la primera competencia de categoría UCI World Tour en este nuevo año, pues el próximo martes 20 de enero empieza el Tour Down Under en territorio australiano y algunos de los grandes pedalistas del pelotón se presentarán por primera vez en este 2026.

En aquella carrera por etapa que terminará el próximo domingo 25 de enero, participarán pedalistas de la talla de Adam Yates, Javier Romo, Ben O’Connor, el ecuatoriano Jonathan Narváez, así como también los colombianos Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

Nairo, Egan, Higuita y más colombianos inician temporada en la misma competencia

Los grandes referentes del ciclismo colombiano se alistan para lo que será una nueva temporada y varios son los nombres de pedalistas cafeteros que hacen parte de equipos World Tour, que curiosamente iniciarán su temporada en la misma competencia, el Campeonato Nacional de Ruta que dará inicio el próximo 3 de febrero.

Egan Bernal y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), Nairo Quintana y Einer Rubio (Movistar Team), Andrés Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe), Sergio Higuita y Harold Tejada (Astana), y se termina el listado con Juan Guillermo Martínez, boyacense de 21 años que milita en el Team Picnic PostNL.

Diego Pescador sí tiene programadas otras competencias

El corredor nacido en el departamento del Quindío hace 21 años, quien hace parte del Movistar Team, tiene previsto iniciar su calendario 2026 en la Clásica Camp de Morvedre, programada para el próximo viernes 23 de enero.

Así mismo, Diego Pescador tendría en su hoja de ruta la participación en la Challenge de Mallorca, competencia por etapas que se desarrollará del 24 al 26 de enero en territorio español, donde el escalador colombiano será uno de los animadores en la competencia, quien corre para la ‘M’ desde septiembre del 2024.