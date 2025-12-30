Remco Evenepoel se despidió del Soudal Quick-Step con emotivo mensaje

Remco Evenepoel se despidió oficialmente del Soudal Quick-Step tras rescindir su contrato para convertirse en nuevo corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe, marcando el cierre de una etapa clave en su carrera profesional.

El pedalista belga, de 25 años, utilizó su cuenta de X para publicar un emotivo mensaje dirigido al equipo con el que se formó y alcanzó la élite del ciclismo mundial.

“¡Qué viaje…! Soudal Quick-Step”, escribió Evenepoel, recordando su proceso de crecimiento “de ser un niño con un sueño a convertirse en un hombre que persigue sus sueños”.

En su despedida, el corredor destacó las siete temporadas vividas en la escuadra belga y aseguró que no existen palabras suficientes para resumir todo lo aprendido en ese tiempo.

“Las victorias, los reveses, las lecciones, la gente que me apoyó… Les estaré eternamente agradecido”, señaló, subrayando el respaldo recibido a lo largo de su trayectoria.

Evenepoel también agradeció a sus compañeros de equipo, a quienes definió como amigos, y a todas las personas que confiaron en su talento para convertir ese ciclo en un “viaje inolvidable”.

Palmarés de Remco en el Soudal Quick-Step

El belga llegó al Soudal Quick-Step en 2019 y desde entonces construyó un palmarés destacado, en el que sobresalen el título de la Vuelta a España 2022 y el tercer lugar en el Tour de Francia 2024.

Además, ganó en dos ocasiones la clasificación de los jóvenes de la Vuelta y una vez la del Tour de Francia, sumando también siete títulos más entre carreras de una semana y clásicas.

Ahora, en el Red Bull-BORA-hansgrohe, Remco Evenepoel asumirá el rol de líder principal del equipo, con la mirada puesta en los grandes objetivos y, posiblemente, en el Tour de Francia 2026.