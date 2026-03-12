Jonas Vingegaard advirtió a Daniel Martínez durante la París-Niza

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) dejó claro que su objetivo es ganar la París-Niza, luego de consolidarse como líder de la clasificación general tras la disputa de la quinta etapa.

El vigente campeón del Tour de Francia se quedó con la fracción del jueves y, gracias a ese resultado, se mantiene al frente de la carrera con un tiempo acumulado de 17:22:06.

Vingegaard vs Martínez en la París-Niza

En la clasificación general, su principal perseguidor es el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe), quien ocupa la segunda posición a 3 minutos y 22 segundos, mientras que el tercer lugar lo ocupa el alemán Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) a 5 minutos y 50 segundos.

Tras su victoria, Vingegaard destacó el trabajo colectivo de su escuadra, que fue clave para marcar diferencias frente a sus rivales en la denominada 'Carrera del Sol'.

Lo que dijo Vingegaard tras ganar la quinta etapa de la París-Niza

“Todo el equipo lo ha sacrificado todo por mí y me alegro de poder devolvérselo. Gracias a ellos no he tenido que sobrepasar completamente mis límites para dejar atrás a los rivales, me he podido mantener dentro de mis límites”, afirmó el danés a los medios oficiales de la competencia.

El líder también valoró la estrategia que aplicó su equipo durante la etapa, asegurando que siguieron al pie de la letra el plan que habían preparado para atacar.

“En principio la idea era atacar donde lo he hecho, pero la fuga ha conseguido un hueco demasiado grande y hemos pensado que había que intentar acercarse en la anterior subida. Sin embargo, se han acercado bastante y hemos vuelto al plan original”, explicó.

Con una ventaja considerable sobre Daniel Felipe Martínez, el danés parece tener controlada la general, aunque dejó claro que no piensa confiarse en lo que resta de la prueba.

“Quedan tres etapas. Tenemos que seguir concentrados hasta Niza”, señaló Vingegaard, enviando un mensaje claro a sus perseguidores de que continuará defendiendo el liderato.

Recorrido etapa 6 - París-Niza

La competencia continuará este viernes 13 de marzo con la sexta etapa, un recorrido de 179,3 kilómetros entre Barbentane y Apt, que incluirá dos puertos de tercera categoría y otros dos de segunda, antes de la definición final del domingo 15 de marzo en la ciudad de Niza.