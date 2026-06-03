La Selección Colombia ultima detalles para disputar la Copa del Mundo 2026, certamen en el que hace parte del grupo K y se medirá con Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal.

Lea también La grama de El Campín no estuvo a la altura de la Selección Colombia: fuertes críticas

Con el objetivo de cumplir con una buena presentación, el director técnico Néstor Lorenzo convocó a 26 futbolistas, que en su mayoría hicieron parte del proceso de la Copa América y la Eliminatoria.

En la lista se destaca la presencia de varios experimentados como David Ospina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias y Camilo Vargas, que hicieron parte de la nómina que tuvo una brillante actuación en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Otros convocados no habían ni debutado como profesional y cumplían con su proceso formativo.

¿Dónde estaban los jugadores de la Selección Colombia hace 12 años?

Arqueros

Camilo Vargas

Era figura de Independiente Santa Fe y además hizo parte de la nómina de la Selección Colombia que disputó la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Álvaro Montero

Álvaro Montero hacía parte de Sao Caetano de Brasil y recibía sus primeros llamados a las selecciones juveniles de Colombia.

David Ospina

David Ospina vivió en 2014 una de sus mejores temporadas como profesional. El guardameta era titular indiscutible en la Selección Colombia que disputó la Copa del Mundo y a nivel de clubes cambió en el mercado de fichajes de verano el Niza de Francia para convertirse en nuevo integrante del Arsena.

Defensas

Daniel Muñoz

Con 18 años, Daniel Muñoz todavía no era futbolista profesional. Según se conoció, el lateral probaba suerte en clubes del exterior.

Santiago Arias

Santiago Arias se convertía en la temporada 2014 en figura del PSV Eindhoven, club con el que logró el título de la primera división de los Países Bajos. Adicionalmente, el zaguero era un habitual convocado en la Selección Colombia e hizo parte del plantel que jugó la Copa del Mundo.

Dávinson Sánchez

Dávinson Sánchez daba sus primeros pasos en la primera división de Atlético Nacional. El zaguero, con 18 años, ya había jugado sus primeros tres partidos con el equipo 'verdolaga'.

Jhon Lucumí

Jhon Janer Lucumí era parte de la selecciones juveniles de Colombia y además integraba las divisiones menores de Deportivo Cali. El zaguero defendió la camiseta tricolor en los Juegos ODESUR que ganó Colombia en 2014.

Yerry Mina

Yerry Mina era parte de Independiente Santa Fe, en donde alteraba la titularidad con el banco de suplentes. En total jugó 52 partidos y marcó tres goles. Y fue campeón de la primera división de Colombia y la Superliga.

Willer Ditta

Con 16 años, Willer Ditta hacía parte del Barranquilla FC en sus divisiones menores.

Johan Mojica

En junio de 2014, Johan Mojica terminaba su contrato en condición de préstamo con Rayo Vallecano y se ponía bajo las órdenes de Deportivo Cali.

Déiver Machado

El lateral derecho hacía parte de Alianza Petrolera con contrato en condición de préstamo.

Mediocampistas

Richard Ríos

Con 14 años, Richard Ríos no era futbolista profesional y se desempeñaba al fútbol sala.

Jefferson Lerma

Jefferson Lerma hacía parte del Atlético Huila y en el 2014 marcó su primer gol como profesional.

Gustavo Puerta

Gustavo Puerta tenía 11 años y jugaba en el fútbol aficionado.

Kevin Castaño

Con 14 años, Kevin Castaño hacía parte del fútbol aficionado en el departamento de Antioquia.

Juan Camilo Portilla

El mediocampista integraba escuadras del fútbol formativo en Cali.

Jhon Arias

Jhon Arias, con 16 años, no había debutado como profesional.

Jorge Carrascal

Con 16 años, Jorge Carrascal debutó como profesional en Millonarios.

Juan Fernando Quintero

El mediocampista era parte del Porto de Portugal y además integró la Selección Colombia que disputó la Copa del Mundo de 2014.

Jaminton Campaz

Jaminton Campaz tenía 14 años y todavía no había debutado como profesional.

James Rodríguez

James era parte el Mónaco de Francia y fue la gran figura de Colombia en la Copa del Mundo.

Delanteros

Luis Fernando Díaz

Luis Fernando Díaz cumplía con su proceso en el fútbol formativo antes de dar el salto a la Selección Colombia indígena y posteriormente al Barranquilla Fc.

Jhon Córdoba

El delantero hacía parte del RCD Espanyol, club con el que disputó 28 partidos y marcó cuatro goles.

Juan Camilo Hernández

El atacante tenía 15 años y daba el paso de la selección de Risaralda al Deportivo Pereira.

Luis Suárez

Con 16 años, Luis Javier Suárez terminaba su proceso formativo y posteriormente saltaría a Leones FC.

Carlos Andrés Gómez

Con 11 años, Carlos Andrés Gómez todavía no debutaba como profesional.