Atacante de Selección Colombia tiene nuevo equipo en 2026

A falta de cuatro meses para que arranque la Copa del Mundo de 2026, hay jugadores que todavía no tienen equipo. Uno de ellos es nada más ni nada menos que James Rodríguez que no ha podido confirmar en dónde jugará. Se habla de la MLS o México como las dos grandes opciones en su futuro inmediato.

Vea también: Un jugador saldrá de Santa Fe y será anunciado por Águilas Doradas

Sin embargo, en el fútbol femenino hay algunas jugadoras que tampoco tienen equipo para afrontar retos en el 2026 como el Sudamericano Sub-20 y el Mundial de la categoría. A lo largo de las últimas ventanas de fichajes, ha habido movimientos de futbolistas colombianas al exterior, especialmente a la NWSL de Estados Unidos.

Bajo ese panorama, en últimas horas se conoció un nuevo movimiento de una jugadora colombiana. Se trata de Maithé López, delantera de 19 años, que fue convocada para jugar el Sudamericano Sub-20. La atacante que se formó en Real Santander ya sabe lo que es jugar en el exterior en Estados Unidos.

MAITHÉ LÓPEZ TIENE NUEVO EQUIPO PARA AFRONTAR EL 2026

La delantera santandereana jugó en el 2024 con el Real Santander y en el 2025 tuvo su primera experiencia en el exterior firmando con el Angel City FC. No tuvo la mejor suerte en ese equipo estadounidense, pero fue enviada a préstamo a otros clubes de Estados Unidos.

Le puede interesar: Morelos presiona al 'Chicho' Arango: este fue el ultimátum

Su contrato de cuatro años con Angel City inició con préstamos al Lexington en donde jugó siete partidos y marcó un gol. Regresó de vuelta al club de Los Ángeles, pero tampoco tuvo la suerte deseada dentro de la institución.

Arrancando el 2026, llegó una nueva noticia para Maithé López. Firmó nuevamente por un año en condición de cedida con un equipo joven de Canadá llamado Vancouver Rise FC. Sus derechos deportivos seguirán perteneciendo al Angel City FC.

Con este movimiento con destino a Canadá, la jugadora de 19 años espera sumar más regularidad para poder regresar a la NWSL, una de las ligas más competitivas en el fútbol femenino. Maithé López también tendrá responsabilidades con la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano de la categoría para clasificar al Mundial.

Lea también: Nuevo delantero del América reveló detalles de su llegada a Colombia

Para el Vancouver Rise FC, Maithé López es la segunda futbolista colombiana que ficharon en este 2026. López acompañará a María Camila Reyes que acabó de firmar u contrato tras terminar el 2025 con Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay Femenina.